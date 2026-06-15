Травневий експорт м'яса птиці з України побив п'ятирічний рекорд: головні ринки збуту

Український експорт м’яса птиці у травні 2026 року становив 43,64 тис. тонн. Цей результат на 7% перевищує показник квітня 2026 року, коли було продано 40,7 тис. тонн. Зафіксований обсяг став рекордним місячним показником експорту за останні 5 років.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Союз птахівників України.

У грошовому вимірі травневий експорт збільшився на 10,7% і склав $93,6 млн. Середня експортна ціна реалізації м’яса птиці в травні зросла до $2,15 за кілограм через зміну асортименту експортованої продукції.

За перші 5 місяців 2026 року загальний експорт м’яса птиці склав 207,1 тис. тонн, що на 6,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому виручка за ці 5 місяців скоротилася на 4,3% і становила $437,1 млн.

Основними ринками збуту української продукції у січні-травні 2026 року стали такі країни:

Нідерланди з часткою 17,9%;

Велика Британія — 11,8%;

Словаччина — 10,2%;

ОАЕ — 6,9%.

Частка європейського ринку від загального обсягу поставок за 5 місяців склала 34,9%, що дорівнює 69,7 тис. тонн. У грошовому еквіваленті експорт до країн ЄС забезпечив майже половину загальної валютної виручки — 44,8%. Окремо експорт готових продуктів з м'яса птиці з України за цей же період склав 7,2 тис. тонн на суму $24,4 млн.

Нагадаємо, за 2025 рік Україна поставила на зовнішні ринки 436 тис. тонн м’яса птиці. Попри незначне скорочення обсягів на 2% відносно попереднього року, цей показник залишається на 1% вищим за середнє значення останніх п’яти років.