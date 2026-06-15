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Майский экспорт мяса птицы из Украины побил пятилетний рекорд: главные рынки сбыта

курятина
Украина нарастила экспорт мяса птицы / Freepik

Украинский экспорт мяса птицы в мае 2026 составил 43,64 тыс. тонн. Этот результат на 7% превышает показатель апреля 2026 года, когда было продано 40,7 тыс. тонн. Зафиксированный объем стал рекордным месячным показателем экспорта за последние пять лет.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Союз птицеводов Украины.

В денежном измерении майский экспорт увеличился на 10,7% и составил $93,6 млн. Средняя экспортная цена реализации мяса птицы в мае выросла до $2,15 за килограмм из-за изменения ассортимента экспортируемой продукции.

За первые 5 месяцев 2026 г. общий экспорт мяса птицы составил 207,1 тыс. тонн, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом выручка за эти 5 месяцев сократилась на 4,3% и составила 437,1 млн. долларов.

Основными рынками сбыта украинской продукции в январе-мае 2026 года стали следующие страны:

  • Нидерланды с долей 17,9%;
  • Великобритания – 11,8%;
  • Словакия – 10,2%;
  • ОАЭ – 6,9%.

Доля европейского рынка от общего объема поставок за 5 месяцев составила 34,9%, что равняется 69,7 тыс. тонн. В денежном эквиваленте экспорт в страны ЕС обеспечил почти половину общей валютной выручки - 44,8%. Отдельно экспорт готовых продуктов из мяса птицы из Украины за этот же период составил 7,2 тыс. тонн в сумме $24,4 млн.

Напомним, за 2025 год Украина поставила на внешние рынки 436 тысяч тонн мяса птицы. Несмотря на незначительное сокращение объемов на 2% по отношению к предыдущему году, этот показатель остается на 1% выше среднего значения последних пяти лет.

Автор:
Татьяна Ковальчук