Украина экспортировала 436 тыс. тонн птицы в 2025 году: ЕС и Ближний Восток стали основными рынками

По итогам 2025 Украина поставила на внешние рынки 436 тыс. тонн мяса птицы. Несмотря на незначительное сокращение объемов на 2% по отношению к предыдущему году, этот показатель остается на 1% выше среднего значения последних пяти лет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Украинского клуба аграрного бизнеса.

Аналитики отмечают, что отрасль демонстрирует устойчивость, адаптируясь к высокой стоимости кормов и энергетическим вызовам.

География экспорта и структура производства

Украинская продукция птицеводства пользуется стабильным спросом в трех ключевых регионах: странах ЕС (30,6%), Ближнем Востоке (27,2%) и других странах Европы за пределами Евросоюза (22,6%).

Общее производство мяса птицы в прошлом году составило 1390 тыс. тонн. Промышленный сектор обеспечивает 64% производства, активно инвестируя в модернизацию и мероприятия биобезопасности. Хозяйства и мелкие фермеры удерживают долю в 36%. Положительным сигналом является рост общего поголовья: на начало 2026 года он увеличился на 3% — до 192,3 млн голов.

Импортозамещение и успехи 2026 года

Одним из главных трендов 2025 стало стремительное сокращение импорта мяса птицы в Украину. Объемы зарубежных закупок упали до 46 тыс. тонн, что на 73% меньше среднего пятилетнего показателя. В УКАБ это объясняют ростом уровня самообеспеченности рынка и успешным замещением иностранной продукции отечественными производителями.

Начало 2026 только подкрепило эту динамику. В марте экспорт мяса птицы достиг 43,47 тыс. тонн, что явилось самым высоким показателем с начала полномасштабной войны.

Кто главные покупатели украинской курятины в первом квартале 2026 года:

Нидерланды: 18,9%;

Великобритания: 12,4%;

Словакия: 10,1%;

ОАЭ: 7,9%.

Напомним, в марте экспорт мяса птицы и яиц достиг рекордного уровня с начала войны. Кроме курятины, значительный рост продемонстрировал и экспорт яиц, который составил 216,2 млн. штук, причем доля стран ЕС в закупках остается доминирующей.