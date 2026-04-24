Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,94

+0,05

EUR

51,38

--0,12

Наличный курс:

USD

43,95

43,85

EUR

51,69

51,47

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина экспортировала 436 тыс. тонн птицы в 2025 году: ЕС и Ближний Восток стали основными рынками

Курятина
Украина экспортировала 436 тыс. тонн птицы в 2025 году / Depositphotos

По итогам 2025 Украина поставила на внешние рынки 436 тыс. тонн мяса птицы. Несмотря на незначительное сокращение объемов на 2% по отношению к предыдущему году, этот показатель остается на 1% выше среднего значения последних пяти лет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Украинского клуба аграрного бизнеса.

Аналитики отмечают, что отрасль демонстрирует устойчивость, адаптируясь к высокой стоимости кормов и энергетическим вызовам.

География экспорта и структура производства

Украинская продукция птицеводства пользуется стабильным спросом в трех ключевых регионах: странах ЕС (30,6%), Ближнем Востоке (27,2%) и других странах Европы за пределами Евросоюза (22,6%).

Общее производство мяса птицы в прошлом году составило 1390 тыс. тонн. Промышленный сектор обеспечивает 64% производства, активно инвестируя в модернизацию и мероприятия биобезопасности. Хозяйства и мелкие фермеры удерживают долю в 36%. Положительным сигналом является рост общего поголовья: на начало 2026 года он увеличился на 3% — до 192,3 млн голов.

Импортозамещение и успехи 2026 года

Одним из главных трендов 2025 стало стремительное сокращение импорта мяса птицы в Украину. Объемы зарубежных закупок упали до 46 тыс. тонн, что на 73% меньше среднего пятилетнего показателя. В УКАБ это объясняют ростом уровня самообеспеченности рынка и успешным замещением иностранной продукции отечественными производителями.

Начало 2026 только подкрепило эту динамику. В марте экспорт мяса птицы достиг 43,47 тыс. тонн, что явилось самым высоким показателем с начала полномасштабной войны.

Кто главные покупатели украинской курятины в первом квартале 2026 года:

  • Нидерланды: 18,9%;
  • Великобритания: 12,4%;
  • Словакия: 10,1%;
  • ОАЭ: 7,9%.

Напомним, в марте экспорт мяса птицы и яиц достиг рекордного уровня с начала войны. Кроме курятины, значительный рост продемонстрировал и экспорт яиц, который составил 216,2 млн. штук, причем доля стран ЕС в закупках остается доминирующей.

Автор:
Максим Кольц