В курятине из Украины нашли сальмонеллу: куда поставлялась продукция
В партии замороженной курятины, импортированной из Украины в Азербайджан, обнаружена опасная бактерия – сальмонелла.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Report.az со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности Азербайджана.
Обнаружили сальмонеллу
Отмечается, что речь идет о 4,9 тонн замороженной курятины со сроком годности до 2028 года.
В результате лабораторных исследований в продукции была обнаружена опасная бактерия сальмонелл, вызывающая кишечные инфекции.
Сообщается, что Азербайджаном приняты все необходимые меры. В частности, в Государственную службу Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей направлено обращение с требованием приостановить экспорт продукции определенного предприятия-производителя.
Кто главные покупатели украинской курятины
В марте 2026 года украинский экспорт мяса птицы составил 43,47 тыс. тонн, достигнув самых высоких показателей с начала войны.
В первом квартале 2026 года главными потребителями мяса птицы стали:
- Нидерланды (18,9%);
- Великобритания (12,4%);
- Словакия (10,1%);
- ОАЭ (7,9%).