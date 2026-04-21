В курятине из Украины нашли сальмонеллу: куда поставлялась продукция

В партии замороженной курятины, импортированной из Украины в Азербайджан, обнаружена опасная бактерия – сальмонелла.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Report.az со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности Азербайджана.

Отмечается, что речь идет о 4,9 тонн замороженной курятины со сроком годности до 2028 года.

Фото: Агентство продовольственной безопасности Азербайджана

В результате лабораторных исследований в продукции была обнаружена опасная бактерия сальмонелл, вызывающая кишечные инфекции.

Сообщается, что Азербайджаном приняты все необходимые меры. В частности, в Государственную службу Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей направлено обращение с требованием приостановить экспорт продукции определенного предприятия-производителя.

Кто главные покупатели украинской курятины

В марте 2026 года украинский экспорт мяса птицы составил 43,47 тыс. тонн, достигнув самых высоких показателей с начала войны.

В первом квартале 2026 года главными потребителями мяса птицы стали: