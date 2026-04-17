Экспорт мяса птицы и яиц в марте достиг рекордного уровня с начала войны: кто главные покупатели

В марте 2026 года украинский экспорт мяса птицы (43,47 тыс. тонн) и яиц (216,2 млн штук) достиг самых высоких показателей с начала войны, несмотря на колебания мировых цен. Доля стран ЕС в закупках была самой высокой.

Экспорт мяса птицы

В марте объем поставок составил 43,47 тыс. тонн, что на 5,3% больше показателя февраля (41,08 тыс. тонн). Однако валютная выручка в этом сегменте сократилась на 3,8% до 85,05 млн. долларов США. Причиной послужило снижение средней экспортной цены до 1,96 доллара США из-за конъюнктуры мировых рынков.

В первом квартале 2026 года главными потребителями мяса птицы стали:

Нидерланды (18,9%);

Великобритания (12,4%);

Словакия (10,1%);

ОАЭ (7,9%).



Страны ЕС импортировали 42,4 тыс. тонн продукции (35,8% от общего объема), обеспечив почти половину всей валютной выручки – 46,4%.

Экспорт яиц

Мартовский экспорт яиц продемонстрировал стремительный рост, достигнув 216,2 млн. штук на сумму 24 млн. долларов США. Это на 23% больше показателей февраля 2026 года и на 25% больше по сравнению с мартом прошлого года. Денежная выручка в этом сегменте за год выросла на 57%.

Всего за первый квартал 2026 года Украина экспортировала 579,5 млн. штук яиц на сумму 66 млн. долларов. Физические объемы поставок за год увеличились на 17%, а денежные поступления – на 74%.

Основными покупателями в этот период были:

Испания (26,1%);

Великобритания (13,1%);

Польша (11,7%);

Израиль (8,3%).

На страны ЕС приходится 74% общего экспорта яиц.

Напомним, в январе 2026 года украинские производители реализовали на внешних рынках 187,08 млн. штук яиц. Общая стоимость экспортируемой продукции за этот период составила 20,9 млн. долларов.