В январе Украина экспортировала яиц почти на $21 млн: какие страны стали основными покупателями

В январе 2026 года украинские производители реализовали на внешних рынках 187,08 млн. штук яиц. Общая стоимость экспортируемой продукции за этот период составила 20,9 млн. долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Союз птицеводов Украины".

Показатели экспорта продемонстрировали положительную динамику по сравнению с предыдущими периодами. По отношению к декабрю 2025 года объем поставок увеличился на 11,6%. Если сравнивать с январем 2025 года рост количества экспортируемого товара составил 10,6%.

В денежном эквиваленте также отмечено существенное увеличение доходов. Валютная выручка за январь 2026 г. выросла в 1,9 раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Основными потребителями украинских яиц в первом месяце 2026 стали три страны:

Испания – доля в экспорте составляет 28,6%;

Польша -11,6%;

Великобритания -10,2%.

Заметим, что по итогам 2025 года экспорт яиц из Украины взлетел на рекордные 65,6%, достигнув отметки в 2,05 млрд. штук. В денежном эквиваленте выручка в прошлом году составила 201,9 млн долларов, что в 2,8 раза больше чем за 2024 год.

В прошлом году самыми активными покупателями украинских яиц были Испания (16,4%), Великобритания (11,9%), Чехия (10,3%), Польша (10,0%), Хорватия (8,7%) и Израиль (7,8%).