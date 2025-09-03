Запланована подія 2

Украина увеличила экспорт яиц в 2,6 раза: кто покупает больше всего

Freepik

За первые семь месяцев 2025 года Украина экспортировала яиц на сумму $103,1 млн. Это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Союз птицеводов Украины, ссылаясь на данные Гостаможслужбы.

Только в июле 2025 года украинские производители экспортировали 190,6 млн штук яиц на сумму $17 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года экспорт вырос на 86%.

Основными импортерами украинских яиц за семь месяцев 2025 года были:

  • Хорватия (11,8%)
  • Великобритания (10,6%)
  • Испания (9,5%)

В июле наибольшие объемы экспорта были зафиксированы в Испанию (21,5 млн шт.), Великобританию (21,4 млн шт.) и Польшу (22,7 млн шт.).

Крупнейшие производители яиц в Украине.

В Украине несколько крупных производителей яиц, которые поставляют продукцию на внутренний рынок и на экспорт. Среди них наиболее известны следующие компании:

  • Агрохолдинг "Авангард" - крупнейший производитель яиц в Украине, принадлежащий агрохолдингу UkrLandFarming. Продукцию компании знают под брендом "Наседка". Авангард ориентирован на экспорт и является значительным игроком на европейском рынке.
  • " Овостар Юнион " - известен под брендом "Ясенсвит". Компания поставляет яйца и яичные продукты на внутренний рынок и занимает одну из ведущих позиций в сегменте.

Напомним, за январь-март текущего года экспорт яиц вырос вдвое и составил 496 млн штук. Рынок Европейского Союза стал приоритетным в 2022 году после блокирования экспорта морским путем и отмены квот для украинских яиц и яичных продуктов. В 2025 году доля экспорта в страны ЕС выросла до 72%.

Автор:
Татьяна Бессараб