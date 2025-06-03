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Крупнейших производителей куриных яиц в Украине заподозрили в умышленном поднятии цен: о ком идет речь
Антимонопольный комитет Украины начал дело по признакам нарушения в действиях двух крупнейших производителей куриных яиц.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АМКУ.
Там напомнили, что в ноябре 2024 года было начато исследование причин повышения цен на куриные яйца в отечественных торговых сетях.
А в апреле 2025 года регулятор предоставлял десяти крупнейшим производителям/реализаторам куриных яиц обязательные для рассмотрения рекомендации о предотвращении нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.
АМКУ начал дело
Сообщается, что в ходе проведенного исследования АМКУ подробно проанализировал хозяйственные показатели крупнейших производителей и выявил признаки нарушения конкурентного законодательства в их действиях.
"В конце мая 2025 года регулятор приступил к рассмотрению дела по признакам совершения группой компаний "Авангард" и группой компаний "Ovostar Union" нарушения Закона Украины "О защите экономической конкуренции" в виде совершения антиконкурентных согласованных действий при формировании цены на куриные яйца без объективных на то причин на рынке", — подчеркивают.
Там добавили, что соответствующие компании являются крупнейшими производителями куриных яиц и оказывают влияние на этот рынок.
Крупнейшие производители яиц в Украине
В Украине несколько крупных производителей яиц, которые поставляют продукцию на внутренний рынок и на экспорт. Среди них наиболее известны следующие компании:
- Агрохолдинг "Авангард" — крупнейший производитель яиц в Украине, принадлежащий агрохолдингу UkrLandFarming. Продукцию компании знают под брендом "Наседка". Авангард ориентирован на экспорт и является значительным игроком на европейском рынке.
- " Овостар Юнион " — известен под брендом "Ясенсвит". Компания поставляет яйца и яичные продукты на внутренний рынок и занимает одну из ведущих позиций в сегменте.