Найбільших виробників курячих яєць в Україні запідозрили у навмисному піднятті цін: про кого йдеться

Антимонопольний комітет України розпочав справу через ознаки порушення у діях двох найбільших виробників курячих яєць.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АМКУ.

Там нагадали, що у листопаді 2024 року було розпочато дослідження щодо причин підвищення цін на курячі яйця у вітчизняних торгових мережах.

А у квітні 2025 року регулятор надавав десятьом найбільшим виробникам/реалізаторам курячих яєць обов’язкові для розгляду рекомендації про запобігання порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

АМКУ розпочав справу

Повідомляється, що в ході проведеного дослідження АМКУ детально проаналізував господарські показники найбільших виробників та виявив в їх діях ознаки порушення конкурентного законодавства.

"У кінці травня 2025 року регулятор розпочав розгляд справи за ознаками вчинення групою компаній "Авангард" та групою компаній Ovostar Union порушення Закону України "Про захист економічної конкуренції" у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій при формуванні ціни на курячі яйця без об’єктивних на те причин на ринку", - підкреслюють в АМКУ.

Там додали, що відповідні компанії є найбільшими виробниками курячих яєць та мають вплив на цей ринок.

Найбільші виробники яєць в Україні

В Україні є кілька великих виробників яєць, які постачають продукцію на внутрішній ринок та на експорт. Серед них найбільш відомі такі компанії: