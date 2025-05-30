Неправдива інформація на етикетці: АМКУ оштрафував виробника води "Шаянська" на понад 3 млн грн

Антимонопольний комітет України ( АМКУ) оштрафував ТОВ “Аква-Поляна” на понад 3,3 млн грн за недостовірну інформацію на етикетках води “Шаянська”. Виробник без належних доказів заявляв про лікувальні властивості продукту, що могло вплинути на вибір споживачів і забезпечити компанії несправедливу конкурентну перевагу.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення АМКУ.

Фальшиві медичні властивості на етикетці

У межах перевірки дотримання законодавства про захист від недобросовісної конкуренції серед виробників, постачальників та імпортерів питної води Антимонопольний комітет виявив порушення у діяльності компанії, що виробляє мінеральну природну лікувально-столову воду під брендом "Шаянська".

У ході розгляду справи АМКУ встановив, що "Аква-Поляна" розповсюджувало на етикетках своєї продукції інформацію, яка могла ввести споживачів в оману.

Зокрема, на упаковках води "Шаянська" були зазначені непідтверджені медичні показання до її застосування, серед яких — лікування виразкової хвороби шлунку та дванадцятипалої кишки, гепатитів, холециститів, ангіохолітів, хронічного панкреатиту, а також порушень обміну речовин, таких як ожиріння, подагра, оксалурія та фосфатурія.

ТНаголошується, що "Аква-Поляна" не змогло надати АМКУ належних доказів, що підтверджують медичні показання, зазначені на етикетці води "Шаянська".

За даними Українського науково-дослідного інституту реабілітації та курортології МОЗ, частину цих заяв взагалі не перевіряли під час клінічних випробувань продукції.

Крім того, згідно з опитуванням, проведеним комітетом, така інформація могла вплинути на рішення споживачів щодо купівлі води.

У результаті компанія могла отримати конкурентні переваги перед іншими виробниками мінеральної води не через якість продукції, а через поширення недостовірних даних. За це порушення компанія отримала штраф у розмірі 3, 32 млн грн.

Компанія припинила розповсюдження неправдивої інформації та надала оновлену етикетку води. Це було враховано при визначенні суми штрафу.

Нагадаємо, минулого тижня АМКУ оштрафував дві компанії на 3,6 млн грн за змову на тендері з капремонту Київської обласної лікарні. Йдеться про "Фелікс Ком" та ТОВ "Торгплат ЮА", яке на момент участі в тендері діяло під назвою ТОВ "Київ Девелоп Груп".