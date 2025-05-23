АМКУ оштрафував дві компанії на 8,5 млн грн за змову у закупівлі газового обладнання

Антимонопольний комітет (АМКУ) оштрафував ТОВ "НВП “Екоенергоефективність” та ТОВ “НВП ”Еко Смарт Лабораторія" на загальну суму 8,5 млн гривень за змову під час участі у двох тендерах на закупівлю аварійних муфт і пробовідбірників газу.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АМКУ.

Антимонопольний комітет виявив змову

За результатами розслідування було встановлено, що компанії координували свої дії, що призвело до спотворення результатів торгів та порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

АМКУ ухвалив рішення, яким визнав, що ТОВ "НВП "Екоенергоефективність" та ТОВ "НВП "Еко Смарт Лабораторія" вступили в змову під час участі у двох тендерах на закупівлю аварійних муфт загальною вартістю 27, 26 млн грн та пробовідбірників витоків газу на суму 20, 42 млн грн.

Ці закупівлі проводилися ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" у 2022 та 2023 роках.

Під час розслідування Комітет виявив низку обставин, які свідчать про антиконкурентні узгоджені дії компаній з метою усунення конкуренції між собою. Зокрема, було зафіксовано спільну координацію, обмін інформацією та взаємодію під час підготовки й участі у торгах.

АМКУ визнав дії ТОВ "НВП "Екоенергоефективність" та ТОВ "НВП "Еко Смарт Лабораторія" порушенням закону про захист економічної конкуренції через антиконкурентні узгоджені дії, що призвели до спотворення результатів торгів.

За змову компанії оштрафовані на суму 8,5 млн грн.

Відповідно до закону "Про публічні закупівлі", учасника можуть відмовити у торгах, якщо він за останні три роки притягувався до відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії.

Також АМКУ оштрафував дві компанії на 3,6 млн грн за змову на тендері з капремонту Київської обласної лікарні. Йдеться про "Фелікс Ком" та ТОВ "Торгплат ЮА", яке на момент участі в тендері діяло під назвою ТОВ "Київ Девелоп Груп".