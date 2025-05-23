АМКУ наклав штраф у 300 тис. грн на виробника крему Гепарин Dr. Bauer за неправдиву рекламу

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ТОВ “Дочірня компанія Бауер Медікал ГМБХ” на загальну суму 300 тисяч гривень за поширення неправдивої інформації на упаковці крему Гепарин Dr. Bauer. На тубі препарату вказували властивості, яких він не має — зокрема, "противарикозний, протинабряковий та тонізуючий засіб", що є порушенням конкурентного законодавства.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АМКУ.

АМКУ виявив порушення законодавства

АМКУ оштрафував дочірню компанію "Бауер Медікал ГМБХ" за поширення оманливої інформації про косметичний засіб Гепарин Dr. Bauer - крем обсягом 25 грам у тубах.

На упаковці продукту неправдиво зазначено, що крем має "противарикозні, протинабрякові та тонізуючі" властивості. Підприємство не надало Комітету доказів, що підтверджують такі характеристики продукту.

Водночас Міністерство охорони здоров’я наголосило, що вказані властивості свідчать про фармакологічну дію, що виходить за межі косметичних засобів. Продукт із такими властивостями має кваліфікуватись як лікарський засіб і підлягає реєстрації у Державному реєстрі лікарських засобів України відповідно до законодавства.

Що відомо про штрафні санкції

Наголошується, що компанія "Бауер Медікал ГМБХ" повідомляла на упаковці крему Гепарин Dr. Bauer неправдиву інформацію про його властивості, що могло вплинути на вибір споживачів і дати їй конкурентні переваги перед виробниками лікарських засобів з гепарином. Порушення було визнано, продукт відкликано, а факт усунення порушення враховано при визначенні штрафу.

ТОВ "Дочірня компанія Бауер Медікал Гмбх" отримало штраф у розмірі 100 тис. грн за порушення закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" (стаття 15-1).

за порушення закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" (стаття 15-1). Крім того, компанію оштрафували на 200 тис. грн за неподання інформації на вимогу АМКУ в установлені строки, що є порушенням закону "Про захист економічної конкуренції" (пункт 13 статті 50).

Також АМКУ оштрафував дві компанії на 3,6 млн грн за змову на тендері з капремонту Київської обласної лікарні. Йдеться про "Фелікс Ком" та ТОВ "Торгплат ЮА", яке на момент участі в тендері діяло під назвою ТОВ "Київ Девелоп Груп".