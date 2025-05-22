Склозавод на Рівненщині купує "Хмельпиво": АМКУ дав дозвіл

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл Костопільському заводу скловиробів у Рівненській області на набуття контролю над Хмельницьким обласним пивзаводом ("Хмельпиво").

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АМКУ.

Про який пакет акцій йдеться, не зазначається. Повідомляється лише про надання "дозволу на набуття контролю".

Що відомо про Хмельницький пивзавод

Хмельницький пивзавод, або "Хмельпиво", був заснований 2 серпня 1994 року. У 2024 році завод заробив 76,9 млн грн чистого прибутку при доході 146,4 млн грн. За даними YouControl, кінцевим бенефіціарним власником та директором заводу є Олександр Лисюк.

Про Костопільський завод скловиробів

Костопільський завод скловиробів (KZS Glass) виробляє тару для напоїв, харчових продуктів та ліків. Сучасне обладнання та технології від провідних компаній Німеччини, Італії, Швейцарії та Франції дають змогу виробляти понад 450 млн одиниць скловиробів в рік. Підприємство експортує продукцію у понад двадцять країн світу.

У серпні минулого року склозавод відзначив 24-річчя. У 2024 році чистий прибуток Костопільського заводу склотари становив 76,5 млн грн, дохід – 1,47 млрд грн.

Згідно з даними YouControl, бенефіціаром підприємства зазначений Дмитро Олійник, який є головою наглядової ради заводу. Він також очолює раду Федерації роботодавців України.

Нагадаємо, за 11 місяців 2024 року виробництво пива в Україні зросло на 6,1 млн дал у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Оцінка обсягу виробництва пива по Україні (крім пива безалкогольного з умістом спирту до 0,5 об. % ) за січень –листопад 2024 року становило 129,8 млн дал, або 104,9% до аналогічно періоду 2023 року.