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АМКУ дозволив "Кернелу" придбати акції ІМК протягом року

АМКУ
Антимонопольний комітет схвалив угоду між "Кернелом" та ІМК. / АМКУ

Антимонопольний комітет України дозволив агрохолдингу "Кернел" придбати акції компанії Індустріальної молочної компанії (ІМК) впродовж року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу регулятора.

"Кернел" зможе купити акції ІМК

АМКУ схвалив набуття контролю компанією Kernel Holding S.A. над агрохолдингом IMC S.A. (обидві – Люксембург). Угода передбачає підписання акціонерної домовленості між Kernel Holding S.A., Agrovalley Limited та IMC S.A., що дозволить Kernel здійснювати вирішальний вплив на управлінські рішення компанії.

Незважаючи на призупинення переговорів з ІМК, "Кернел"не відкликав свою заявку з АМКУ і впродовж року матиме право на реалізацію угоди.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що агрохолдинг "Кернел" тимчасово призупинив переговори щодо придбання акцій ІМК.

Що відомо про "Кернел"

Агрохолдинг "Кернел" є світовим лідером з експорту соняшникової олії та одним із найбільших виробників і продавців бутильованої олії в Україні. Окрім цього, компанія займається вирощуванням сільськогосподарської продукції та її реалізацією.

За перше півріччя 2025 фінансового року (липень–грудень 2024 року) "Кернел" продемонстрував суттєвий зріст: чистий прибуток зріс на 73% і досяг $77 млн, EBITDA зросла на 29% — до $287 млн, а виручка збільшилася на 22%, сягнувши $1,947 млрд.

Про агрохолдинг "ІМК"

Агрохолдинг "ІМК" об'єднує низку компаній, що працюють у Сумській, Полтавській і Чернігівській областях — регіонах півночі та центру України. Група спеціалізується на рослинництві, а також на зберіганні зернових культур на елеваторах і складах. Земельний банк компанії охоплює 116 тис. гектарів, а загальні потужності для зберігання — 554 тис. тонн. У 2024 році агрохолдинг зібрав 864 тис. тонн урожаю.

Фінансові показники компанії суттєво зросли: чистий прибуток за 2024 рік склав $54,54 млн проти збитку $21,03 млн у 2023-му. Виручка зросла на 52% — до $211,29 млн, валовий прибуток — у чотири рази, до $109,10 млн, а нормалізована EBITDA збільшилася у 25 разів і сягнула $86,11 млн.

Автор:
Ольга Опенько