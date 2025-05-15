АМКУ разрешил "Кернелу" приобрести акции ИМК в течение года

Антимонопольный комитет Украины разрешил агрохолдингу "Кернел" купить акции компании Индустриальной молочной компании (ИМК) в течение года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Кернел" сможет купить акции ИМК

АМКУ одобрил получение контроля компанией Kernel Holding SA над агрохолдингом IMC SA (обе – Люксембург). Соглашение предусматривает подписание акционерной договоренности между Kernel Holding SA, Agrovalley Limited и IMC SA, что позволит Kernel оказывать решающее влияние на управленческие решения компании.

Несмотря на приостановку переговоров с ИМК, "Кернел" не отозвал свою заявку с АМКУ и в течение года будет иметь право на реализацию соглашения.

Напомним, ранее стало известно, что агрохолдинг "Кернел" временно приостановил переговоры по приобретению акций ИМК.

Что известно о "Кернеле"

Агрохолдинг "Кернел" является мировым лидером по экспорту подсолнечного масла и одним из крупнейших производителей и продавцов бутилированного масла в Украине. Кроме того, компания занимается выращиванием сельскохозяйственной продукции и ее реализацией.

За первое полугодие 2025 финансового года (июль-декабрь 2024 года) "Кернел" продемонстрировал ощутимый рост: чистая прибыль выросла на 73% и достигла $77 млн, EBITDA выросла на 29% — до $287 млн, а выручка увеличилась на 22%, достигнув $1,947 млрд.

Об агрохолдинге "ИМК"

Агрохолдинг "ИМК" объединяет ряд компаний, работающих в Сумской, Полтавской и Черниговской областях — северных регионах и центре Украины. Группа специализируется на растениеводстве, а также хранении зерновых культур на элеваторах и складах. Земельный банк компании охватывает 116 тысяч. гектаров, а общие мощности для хранения – 554 тыс. тонн. В 2024 году агрохолдинг собрал 864 тыс. тонн урожая.

Финансовые показатели компании существенно выросли: чистая прибыль за 2024 год составила $54,54 млн против убытка $21,03 млн в 2023-м. Выручка выросла на 52% — до $211,29 млн, валовая прибыль — в четыре раза, до $109,10 млн, а нормализованная EBITDA увеличилась в 25 раз и составила $86,11 млн.