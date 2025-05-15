"Кернел" приостановил переговоры по покупке ИМК: что известно

Агрохолдинг "Кернел" временно приостановил переговоры по приобретению акций ИМК (Индустриальная молочная компания).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на прессслужбу компании.

Соглашение между "Кернелом" и ИМК на паузе

В конце марта агрохолдинг "Кернел" подал в Антимонопольный комитет Украины заявление с просьбой предоставить разрешение на установление контроля над агрокомпанией ИМК. Оба холдинга представлены на Варшавской фондовой бирже.

"В марте 2025 года мажоритарный акционер ИМК Александр Петров рассматривал возможность продажи небольшой части своего пакета акций агрохолдинга "Кернела". По состоянию на 15 мая 2025 года переговоры приостановлены", — написала директор по маркетингу и связям с инвесторами Юлия Андрушкина в ответ.

Следует отметить, что ранее Антимонопольный комитет Украины сообщил, что сегодня планирует рассмотреть заявление агрохолдинга "Кернел" Андрея Веревского о приобретении ИМК. В то же время позже стало известно, что переговоры о возможном соглашении между "Кернелом" и агрохолдингом ИМК приостановлены.

Что известно о "Кернеле"

Агрохолдинг "Кернел" является лидером по экспорту подсолнечного масла и одним из крупнейших производителей и продавцов бутилированного масла в Украине. Кроме того, компания занимается выращиванием сельскохозяйственной продукции и ее реализацией.

За первое полугодие 2025 финансового года (июль-декабрь 2024 года) "Кернел" продемонстрировал ощутимый рост: чистая прибыль выросла на 73% и достигла $77 млн, EBITDA выросла на 29% — до $287 млн, а выручка увеличилась на 22%, достигнув $1,947 млрд.

Об агрохолдинге "ИМК"

Агрохолдинг "ИМК" — это интегрированная группа компаний, осуществляющих деятельность в Сумской, Полтавской и Черниговской областях, охватывая центральную и северную часть Украины. Основные направления работы – растениеводство, хранение зерна на элеваторах и в складах. Земельный банк компании составляет 116 тысяч. га, а общие мощности хранения – 554 тыс. тонн. В 2024 году валовой урожай составил 864 тыс. тонн.

По итогам 2024 года ИМК вышла на чистую прибыль в $54,54 млн, тогда как годом ранее компания понесла убытки в $21,03 млн. Выручка выросла на 52% и составила $211,29 млн, валовая прибыль выросла в четыре раза – до $109,10 млн, а нормализованная EBITDA увеличилась в 25 раз – до $86,11 млн.