Холдинг "Кернел" продает Хорольский элеватор: есть разрешение АМКУ

Антимонопольный комитет Украины разрешил ООО "Лонмар" купить Хорольский элеватор, контролируемый холдингом "Кернел" Андрея Веревского.

Об этом сообщил АМКУ.

Так, 9 мая АМКУ предоставил разрешение на приобретение доли в размере более 50% в уставном капитале ООО "Хорольский элеватор" фирме под названием "Лонмар", принадлежащей Екатерине Лодбе из Николаева.

"Дано разрешение на приобретение ООО "Лонмар" доли в уставном капитале ООО "Хорольский элеватор", что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества", - говорится в сообщении.

Два года назад "Лонмар" приобрел другой элеватор Веревского - ООО "Сибкор элеваторная компания Галещина" в Полтавской области.

Справка

Екатерина Лодба – владелица нескольких агропромышленных и складских компаний, в основном в Николаевской области. Среди них – ООО "Агрофирма Висла", ООО "Злагода", ООО "Гребинковское хлебоприемное предприятие", ООО "Гребинковский зернопродукт", ООО "Харт комплекс", СООО "Агрофирма Украина".

О "Кернеле"

Агрохолдинг "Кернел" до войны занимал первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%). Является одним из крупнейших производителей и продавцов бутылированного масла в Украине. Кроме того, выращивает и реализует агропродукцию.

Чистая прибыль "Кернела" за 2023 ФГ составляла 299 млн долл., тогда как предыдущий год компания завершила с чистым убытком 41 млн долл. Выручка агрохолдинга за 2023 ФГ сократилась на 35% - до 3,455 млрд долл., однако EBITDA выросла в 2,5 раза - до 544 млн долл.

За первое полугодие 2024 ФГ чистая прибыль "Кернела" упала в 3,6 раза против первого полугодия 2023 ФГ - до 102 млн долл., а EBITDA - вдвое, до 223 млн долл. за снижение выручки на 16% - до 1,59 млрд долл.

В сентябре 2023 года в результате обстрелов страной-агрессором РФ портовой инфраструктуры Дуная пострадали активы "Кернел".

В апреле 2024 года из-за недавних масштабных ракетных атак России на критически важную гражданскую инфраструктуру в Украине, агрохолдинг "Кернел" сообщил о значительном ухудшении условий своей деятельности. В частности, масштабный ракетный удар России по транспортной инфраструктуре в районе порта Черноморск полностью остановил железнодорожное сообщение с портом.