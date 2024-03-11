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Агро
Дата публикации

Оккупанты разрушили элеватор агрохолдинга Бахматюка на Днепропетровщине

Оккупанты разрушили элеватор агрохолдинга Бахматюка на Днепропетровщине

Армия страны-агрессора РФ вечером 9 марта 2024 года нанесла ракетный удар по гражданским производственным объектам группы компаний UkrLandFarming ("Укрлендфарминг") в Днепропетровской области. Производственная инфраструктура элеватора полностью разрушена.

Об этом сообщила пресс-служба агрохолдинга.

Отмечается, что пострадал 58-летний мужчина, работник предприятия.

"Полностью разрушены производственные объекты нашего предприятия. Это еще раз доказывает, что враг принципиально уничтожает объекты критической инфраструктуры, гражданские, а не военные объекты", - подчеркнули в "Укрлендфарминге".

Там добавили, что при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как уточнили в агрохолдинге, масштабы разрушений и сумма ущерба оценивается представителями правоохранительных органов.

В "Укрлендфарминге" напомнили, что в результате войны группа компаний нанесла значительный материальный ущерб, который по состоянию на конец 2023 года оценивался в сумму около $1 млрд.

В частности, речь идет о крупнейшей в Европе птицефабрике "Чернобаевская", что в Херсонской области, где из-за вторжения россиян погибли в общей сложности 4,5 миллиона голов птицы, было уничтожено имущество и коммуникации, а современное высокотехнологичное оборудование вывезено оккупантами-мародерами на территорию РФ.

Также врагом был уничтожен ряд птицефабрик в других регионах: полностью разрушены, разграблены или существенно пострадали из-за обстрелов птицефабрики в Николаевской области, в Донецкой области (птицефабрики "Донецкая", также в Волновахе и Бахмуте), птицефабрики в Киевской области.

Кроме того, потеряны для агропромышленного производства 160 тысяч гектаров пахотной земли, уничтожены и разграблены региональные базы и элеваторы в Херсонской, Николаевской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областях, а также в Киевской области и вблизи Киева. Также врагом были уничтожены производственные базы компании в ряде областей, а сельскохозяйственная техника и автотранспорт, материальные ценности угнаны и вывезены российскими оккупантами.

СПРАВКА:

"Укрлендфарминг" является одним из самых крупных агрохолдингов в Евразии. Выращивает зерновые, крупный рогатый скот, заботится о дистрибуции техники, удобрений и семян. Входящий в него "Авангард", чьи акции в ходе IPO были выведены на Лондонскую фондовую биржу в 2010 году, является крупнейшим в Украине производителем яиц и яичных продуктов. Владельцем агрохолдинга является Олег Бахматюк.

До войны в состав агрохолдинга входило 24 элеватора общей мощностью хранения 3 млн тонн, семенные заводы, до 23 птицефабрик, восемь комбикормовых производств. Группа компаний имела более 40 ферм молочного и мясного толка, поголовье КРС составило 40 тыс. голов, а земельный банк – 470 тыс. га, что на 170 тыс. га меньше, чем к 2014 году.

Значительная часть финансовых обязательств ULF находится в состоянии дефолта с 2017 года. В ноябре 2017 года группа международных кредиторов "Укрлендфарминга" и "Авангарда" в письме правительства Украины оценивала общую сумму тела долговых обязательств группы ULF примерно в $1,65 млрд: около $1,25 млрд долговых обязательств перед международными кредиторами и около $400 млн – перед украинскими банками (включая государственные Укрэксимбанк, Сбербанк). В свою очередь долг перед международными кредиторами, по их данным, составлялся на тот момент около $775 млн в виде еврооблигаций и $475 млн в виде кредитной задолженности перед европейскими и американскими банками (и их соответствующими страховщиками кредитного риска).

Из-за войны агросектор Украины понес более $80 млрд убытков

Согласно данным исследования Киевской школы экономики (KSE Агроцентр) совместно с Всемирным банком, украинский агросектор понес огромные убытки из-за российского вторжения, которые по состоянию на февраль 2024 года оцениваются более чем в $80 млрд.

Потери включают уничтоженную агротехнику на сумму $5,8 млрд, ущерб от потери готовой продукции на $1,97 млрд и повреждение зернохранилищ на $1,8 млрд. Ущерб в сфере животноводства, аквакультуры и рыболовства также значительный.

Общие экономические потери, включающие недополученный доход и рост себестоимости, достигли $69,8 млрд. Снижение производства в растениеводстве повлекло за собой потери на $35,1 млрд, а животноводстве - $5,6 млрд.

Ранее в результате обстрелов страной-агрессором РФ портовой инфраструктуры Дуная пострадали активы крупнейшего производителя и экспортера подсолнечного масла в мире "Кернел".

Также в результате атаки страны-агрессора РФ в порту Измаил 23 августа было уничтожено 13 тыс. тонн зерна. Также разрушены складские помещения филиала "Бессарабская" агрохолдинга "НИБУЛОН".