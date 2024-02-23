Ущерб рыбной отрасли из-за уничтожения Каховской ГЭС составил почти 10 млрд грн

Ущерб рыбной отрасли в результате подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции и разрушения водохранилища превысили 9,8 млрд грн.

Об этом сообщил и.о. главы Государственного агентства Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ Игорь Клименок, пишет "Укринформ".

По его словам, разрушение дамбы стало настоящей катастрофой для рыбной отрасли. И не только из-за гибели биоресурсов и потери водного плеса.

“На этом водохранилище расположены два государственных рыбовоспроизводящих завода. Это Херсонский производственно-экспериментальный завод по разведению молодежи частичных рыб (обеспечивал ежегодное вселение 13,4 млн. экземпляров ценных видов рыб – ред.) и Производственно-экспериментальный Днепровский осетровый рыбопроизводительный завод им. академика С.Т. Артющика (2,6 млн экземпляров мальков ценных видов рыб, в том числе 1,6 млн – осетровых – ред.)", - отметил Клименок.

Он добавил, что в 2022 году доступ к заводам был ограничен в связи с войной.

Как сообщил Клименюк, сейчас существование предприятий вообще под угрозой.

Он отметил, что убытки рыбного хозяйства Украины в результате чрезвычайного происшествия предварительно оценивают более чем в 9,8 млрд грн.

Клименко также напомнил, что разрушение плотины Каховской ГЭС нанесло огромный ущерб системе мелиорации земель в Украине.

"Каховское водохранилище было жемчужиной рыбного хозяйства и источником питания для крупнейшей системы орошения в Европе - 26 оросительных систем, которые обеспечивали водой 584 тыс. га. Ежегодный забор воды для орошения достигал 550 млн кубометров. Поэтому ущерб в области мелиорации исчисляется десятками миллиардов гривен”, - подчеркнул руководитель Госрыбагентства.

Украина потеряла заводы по разведению рыбы из-за подрыва Каховской ГЭС

Отметим, что на левобережье Херсонщины в результате подрыва Каховской ГЭС затоплено и полностью разрушено 107 гидротехнических сооружений Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

Ранее сообщалось, что в результате уничтожения Каховской ГЭС затоплен единственный в Украине государственный осетровый завод. Это прямая угроза дальнейшему воспроизводству популяций осетровых видов рыб, что может привести к их исчезновению в украинских водоемах.

Также Херсонский производственно-экспериментальный завод по разведению молодежи рыб, находится на временно оккупированной территории Херсонщины, под угрозой полного уничтожения.

В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС и обмеления Каховского водохранилища на Днепропетровщине погибло 850 кг рыбы. Ущерб составляет более 7 млн грн.