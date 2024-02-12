В Украине запретят вылавливать щуку: какая причина

С 15 февраля согласно Правилам любительского рыболовства вводится запрет на улов щуки в период ее нереста во всех рыбоводческих водоемах (или их частях), который продлится до 31 марта.

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Об этом сообщило Государственное агентство рыбного хозяйства Украины.

Запрет на ловлю щуки во время нереста направлен на защиту этого вида в критический период ее размножения. Это включает как время отложения икры, так и преднерестовый период.

Согласно сообщению, за нарушение запрета на отлов щуки предусмотрены санкции от административной до уголовной ответственности и штраф в размере 3468 грн за каждую незаконно выловленную рыбу.

Отмечается, что такое ограничение необходимо из-за уникальных физиологических характеристик щуки, которая начинает нереститься при температуре воды 3-5°C, что значительно ниже нерестовых температур большинства других рыбных видов.

В Госрыбагенстве отмечают, что в случае случайного отлова щуки во время ловли других видов, следует отпустить рыбу обратно в воду.

В ведомстве напомнили рыбакам также и о запрете вылова рыбы на зимовальных ямах, который будет действовать до начала весенне-летнего нерестового запрета 2023 года.

Добавим, что впервые полный запрет на отлов щуки во время нерестового периода в Украине был введен только в прошлом году.

Следует отметить, что в прошлом году Верховная Рада приняла законопроект №7616, чем запустила масштабную реформу рыбной отрасли, что позволит ввести полноценные электронные аукционы на право промышленного лова рыбы, которые до этого проводились как правительственный эксперимент.

Прозрачный механизм распределения квот на отлов водных биоресурсов создает равные условия конкуренции, обеспечивает равный доступ к промыслу для новых хозяйствующих субъектов, упрощает доступ новых предпринимателей к рынку и уменьшает административную нагрузку на отрасль.