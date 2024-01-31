В Украине вступили в силу новые правила любительского рыболовства

С 30 января 2024 года вступили в силу обновленные Правила любительского рыболовства, внесены изменения согласно приказу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины № 2034 от 24 ноября 2023 года.

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Об этом сообщает Государственное агентство по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ Украины.

Основные нововведения включают установку минимально разрешенного размера скатов для отлова (35 сантимертов), а также детализацию норм и запретов по отлову определенных видов водных биоресурсов.

В частности, определена суточная норма улова рапаны в 30 кг и уточнены параметры разрешенных подсаков (сачков), с учетом общей длины сторон (не более 220 см), а также разрешенного шага ячейки для отлова мидий, рапанов и креветок (не менее 8 мм).

Также приказом введен запрет на использование ручных драг для отлова и отдельные периоды нерестового запрета для черноморского калкана и ручейной форели (с 1 по 30 мая – черноморского калкана в бассейне Черного моря и с 10 октября по 1 марта – ручейной форели).

В то же время отменены ограничения на минимальный размер карася серебристого в Черноморском и Азовском регионах и исключена обязанность иметь при себе удостоверение спортсмена для участников официальных спортивных соревнований.

В прошлом году в Украине запустили электронную систему рыбного хозяйства "е-рыба". В ней уже доступна первая услуга – декларирование права на промысловое рыболовство. Цифровизация отрасли поможет вывести рыбное хозяйство из тени.

Отмечается, что Кабмин принял постановление №1076 "О реализации экспериментального проекта по внедрению декларирования права на промысловое рыболовство и опытный отлов в электронной форме".

"Отныне субъекты рыбного хозяйства, которые планируют рыбачить в промышленных масштабах или осуществлять опытный отлов, обязаны ежегодно до 1 ноября декларировать право на это путем подачи соответствующей электронной декларации", - отмечают в МинАПК.

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