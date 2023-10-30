В мире растет спрос на морепродукты. Есть ли будущее у украинской аквакультуры?

Как мир и Европа синхронизируют рост бизнеса с требованиями ЕСК и других "зеленых" стратегий? С какими проблемами сталкиваются отечественные представители аквакультурного бизнеса? Как правительство поможет украинским производителям преодолеть отставание от других производителей в мире?

Международный спрос на морепродукты растет, а аквакультура играет ключевую роль в его удовлетворении. Несколько цифр в подтверждение: в 2022 году объем мирового рынка отрасли составил 75,6 миллиона тонн, к 2028 году он, по подсчетам международных экспертов, достигнет 100,3 миллиона тонн. К сожалению, украинский рынок отстает от мирового по уровню технологичности и темпам роста: в 2020 году мы произвели всего лишь 0,02% продукции аквакультуры в мире.

Инфографика: BRDO

В то же время потенциал у украинской аквакультуры – огромный, и его развитие должно стать одной из приоритетных задач современности. Трендом будущего может стать марикультура Украины, ведь природные и климатические условия нашего края идеально способствуют ее развитию.

Как мир и Европа синхронизируют рост бизнеса с требованиями ЕСК и других "зеленых" стратегий? С какими проблемами сталкиваются отечественные представители аквакультурного бизнеса? Как правительство поможет украинским производителям преодолеть отставание от других производителей в мире?

Инфографика: BRDO

Мировой рынок аквакультуры будет расти. Как не навредить планете?

По оценке Комитета рыбного хозяйства продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), среднегодовой показатель потребления водных биоресурсов и производимой из них продукции в мире в 2018-2020 годах составил 20,5 килограмма на душу населения, из которых почти 52% - продукция аквакультуры. Согласно прогнозам, в 2030 году этот показатель должен составить уже 21,2 кг.

Сегодня мировая аквакультура направлена на технологичность, становится более конкурентоспособной и адаптивной, привлекая инвестиции и способствуя инновациям. Рост спроса на морепродукты подталкивает рынок к развитию. Способность аквакультуры выращивать различные водные виды в контролируемой среде идеально согласуется с потребностью в стабильном и надежном снабжении морепродуктами. Этот фактор обеспечивает значительный вклад в глобальную продовольственную безопасность и экономический рост успешных игроков на рынке.

Кроме удовлетворения продовольственных потребностей, аквакультура играет определенную роль в восстановлении здоровья и устойчивости морской экосистемы, не наносит ей вреда по сравнению с промышленным рыболовством, поэтому является безусловно важным инструментом blue transformation. Голубая трансформация – это совокупность политик, которые позволят миру достичь целей sustainable blue economy. Устойчивая голубая экономика , в свою очередь, это важная составляющая мирового зеленого курса и Европейского зеленого курса (ЕСК) в частности, необходима для достижения экологических и климатических целей всего человечества. Она включает в себя ряд экономических направлений и соответствующих политик, которые вместе определяют, соответствует ли использование ресурсов океана требованиям современности.

Поиск компромисса между удовлетворением потребностей водных ресурсов для целей аквакультуры в морских, солоноватых и пресноводных водоемах, эффективностью и бережливостью использования вод, а также обеспечения продовольственной безопасности являются ключевыми вопросами в содействии устойчивому развитию голубой экономики и аквакультуры.

Как регулирует развитие рынка аквакультуры ЕСК?

Аквакультуре в рамках развития устойчивой голубой экономики в ЕС уделяется особое внимание.

В настоящее время продукция аквакультуры составляет всего 25% потребления морепродуктов в ЕС, а аквакультура ЕС составляет менее 2% ее мирового производства. Однако Европа настроена это изменить: развитие устойчивой голубой экономики является одним из направлений Зеленого соглашения , которое на сегодняшний день обеспечивает 4,5 миллиона рабочих мест в Европе . Это направление включает все отрасли и секторы, связанные с океанами, морями и побережьями: судоходство, рыболовство, производство энергии, порты, верфи, наземная аквакультура и производство водорослей, прибрежный туризм.

На сегодняшний день основным источником финансирования инновационности, расширения круга субъектов, становящихся частью голубой экономики, является Европейский фонд мореплавания, рыболовства и аквакультуры (EMFAF) . Этот фонд было основано в 2021 году, и будет действовать по 2027 год. Его работа направлена на поддержку совместной рыболовной политики ЕС ( CFP ), морской политики ЕС и повестки дня ЕС по международному управлению океаном.

Инфографика: BRDO

Деятельность фонда также способствует достижению цели устойчивого развития ООН – «сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов», которую обязуется выполнять ЕС.

Как EMFAF поддерживает субъектов аквакультуры? Прежде всего – дофинансированием. Предприниматели получают деньги по следующему алгоритму:

Предприятие создает заявку на дофинансирование своего проекта (по форме, установленной государством) – "инвестиционный проект". Проект представляется территориальному органу или центральному органу исполнительной власти, отвечающему за реализацию политики в сфере аквакультуры. Государством устанавливается размер фонда финансирования на определенный год. Каждому инвестиционному проекту присваиваются баллы по критериям: наличие разрешительных документов (в т.ч. разрешения на строительство, ОВД), технологичность процессов, размер необходимых инвестиций, эффективность использования водных ресурсов. Формируется список проектов. Порядок удовлетворения проектов: от набирающих наибольшее количество баллов до набравших наименьшее количество баллов. Деятельность предприятия должна соответствовать инвестиционному проекту в течение периода его реализации и последующих 5 лет с момента его окончания.

Процедура может несколько отличаться в разных странах ЕС, но общий принцип получения помощи именно таков. Выделяя помощь в поддержку аквакультуры, ЕС надеется на скорую адаптацию аквакультуры к требованиям современности, использованию более чистых источников энергии, уменьшение негативного влияния деятельности человека на моря и океаны, увеличение количества разработанных инновационных проектов, обеспечивающих постоянное использование водных и морских ресурсов.

Инфографика: BRDO

Как Украине стать полноценным игроком мирового рынка аквакультуры?

В условиях войны первоочередной задачей Украины является обеспечение продовольственной безопасности населения, увеличение производства базовых пищевых продуктов. Однако параллельно необходимо инвестировать ресурсы в будущее, в частности, в содействие развитию перспективных отраслей хозяйства. В сфере аквакультуры государство должно сконцентрироваться на обеспечении гармоничного сочетания поддержки продовольственной безопасности государства и рационального, неизнурительного использования водных биоресурсов.

Офис эффективной регулировки BRDO работает над улучшением регуляторного поля в области аквакультуры. В сентябре был проведен опрос субъектов хозяйствования рынка, который показал, что:

70% респондентов имеют проблемы, связанные с арендными правоотношениями, нуждаются в урегулировании вопроса аренды гидротехнических сооружений, земли и водоемов;

90% хотят должной государственной поддержки аквакультуры;

80% считают необходимым принятие инвестиционного законодательства в рыбной отрасли Украины;

80% поддерживают необходимость внедрения механизма прослеживаемости в области аквакультуры;

95% не знают о положениях Европейского зеленого соглашения и/или не работают над внедрением его положений в собственном производстве.

Эти цифры наглядно показывают необходимость эффективного взаимодействия бизнеса аквакультурной отрасли и украинского правительства. 2022-2023 годы, несмотря на чрезвычайно сложные условия, обусловленные военными действиями, все же стали очень продуктивными в части законодательных изменений для украинской рыбной отрасли в целом и аквакультуры в частности. Фактически, начата комплексная реформа рыбной отрасли, реализация которой продолжается и сегодня.

На сегодняшний день главными вызовами для украинской аквакультуры являются:

необходимость введения прозрачного и простого регулирования, что позволит развивать не только аквакультуру в пресных водоемах, но и морскую аквакультуру;

необходимость урегулирования вопроса арендных и земельных отношений между субъектами хозяйствования, органами местного самоуправления и власти, что достаточно остро стоит для большинства участников рынка.

выполнение требований ЕС по обеспечению прослеживаемости продукции аквакультуры (Регламента Совета (ЕС) No 1224/2009, ст. 58: "Прослеживаемость. Все партии продуктов рыболовства и аквакультуры должны быть прослеживаемыми на всех этапах производства, переработки и распространения, от вылова или сбора до этапа розничной торговли Продукты рыболовства и аквакультуры должны быть надлежаще маркированы для обеспечения прослеживаемости каждой партии.”)

100% отчетность субъектов аквакультуры и, как результат, сбор и открытие государством реальной статистики рынка.

Отсутствие достаточных инвестиций – еще одна неотложная проблема отрасли. Для их привлечения нужно больше, чем заманчивые перспективы сбыта продукции. Инвесторы, внешние и внутренние, требуют надлежащих условий работы. И гарантировать их должно государство. Украинская аквакультура нуждается в современном законодательстве и надлежащих регуляторных нормах, а также государственной поддержке. Ориентиром может служить вышеупомянутый пример аквакультурной политики ЕС. Воплощение этих планов возможно только при законодательных реформах отрасли.

Законодательные инициативы по изменению рынка аквакультуры в Украине: что уже сделано?

Прежде всего, речь идет о законопроекте № 8119 , направленном на обеспечение открытости, публичности и прозрачности процедуры привлечения инвестиций в развитие отрасли рыбного хозяйства. Создание нового инвестиционного законодательства позволит упростить процессы аренды на рынке, внедрить механизмы равного доступа к ресурсу, одновременно привлекая на рынок дополнительные средства.

Документ предлагает конкурсную основу для привлечения инвестиций на базе инвестиционных проектов, открытых аукционов и возможности получения максимальной выгоды как государству, так и субъектам хозяйствования.

Также есть зарегистрированный законопроект №9545 . Документ предлагает ввести электронную систему прослеживаемости происхождения продуктов рыболовства и аквакультуры, что будет означать возможность идентифицировать любого субъекта рынка и любой объект регулирования, фиксировать все операции. Электронная система будет охватывать процесс формирования и маркировки партий, первой продажи, продажи транспортировки и возможность прослеживаемости к конечному потребителю объектов аквакультуры.

Также законопроект предусматривает определение основных правовых, экономических и организационных основ обеспечения прослеживаемости продуктов рыболовства и аквакультуры; внедрение в национальное законодательство Украины сертификатов: происхождение водных биоресурсов (Certificate of Origin), отлова водных биоресурсов (Catch Certificate), реэкспорта водных биоресурсов (Re-export Certificate); введение свидетельств о переработке прослеживаемых водных биоресурсов и/или продукции из них, обязательных для таможенного оформления прослеживаемых водных биоресурсов и/или продукции из них во время экспортно-импортных операций и реэкспорта.

Кроме того, дополнен Кодекс Украины об административных правонарушениях статьей об установлении ответственности в сфере прослеживаемости водных биоресурсов и/или продукции из них (ОП №9546).

Украина работает над созданием условий для развития аквакультуры, являющейся стратегической целью государства, закрепленной в Стратегии развития отрасли рыбного хозяйства Украины на период до 2030 года. Для достижения максимально эффективного результата должны сосредоточиться на выполнении задач по реализации этой стратегической цели, продолжить работу над законодательным урегулированием проблемных вопросов сектора и созданием нормативно-правового регулирования, отвечающего законодательству ЕС, принципам Совместной политики рыболовства ЕС и ЕСК.

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