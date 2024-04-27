ИИ научили определять остеоартрит на 8 лет быстрее рентгена

Искусственный интеллект может определить остеоартрит коленного сустава на 8 лет раньше, чем его обнаружит рентген, с помощью простого анализа крови.

Об этом пишет издание Live Science.

Ученые проанализировали кровь 200 белых женщин среднего возраста без симптомов остеоартрита, которые ежегодно обследовались на предмет этой болезни с 1989 года. Ученые предположили, что участницы эксперимента имели низкий риск развития болезни из-за отсутствия травм колен и операций на них.

После 10 лет наблюдений за ними у половины женщин заболевание было диагностировано, а у половины – нет.

Как удалось применить ИИ

Используя искусственный интеллект, исследователи идентифицировали белки в крови, указывающие на остеоартрит. Образцы крови для анализа брали за восемь или четыре года до установления диагноза.

Таким образом, было выявлено 6 белков, способствующих воспалению и гемостазу (система защиты организма от кровотечения при повреждении) на раннем этапе реакции организма на повреждение.

Ученые отметили, что по этой модели остеоартрит был обнаружен с точностью 77%. Для сравнения, эту болезнь диагностируют с вероятностью в 50% на основе возраста и индекса массы тела человека и в 57% случаев – из-за боли в коленях.

Исследователи отметили, что первые результаты использования ИИ в диагностике перспективны, однако в ближайшее время этот метод введен не будет. Команде специалистов теперь необходимо выяснить, столь ли же успешным испытание будет среди мужчин, а также людей других национальностей. Кроме того, они подчеркнули, что женщины более подвержены развитию остеоартрита, чем мужчины, особенно после 50 лет.

Про остеоартрит

Остеоартрит является самой распространенной формой артрита – он поражает более 32,5 миллионов взрослых в США. Его еще назвали "болезнью износа", потому что она возникает когда хрящ в суставе – в руках, бедрах и коленях – ломается. В результате подлежащая кость со временем меняется, что приводит к боли, скованности и отеку.

Данные свидетельствуют о том, что воспаление является неотъемлемой причиной повреждения суставов, наблюдаемого при остеоартрите.

Это означает, что в организме могут быть биомаркеры или измеряемые признаки, которые могут указывать на то, что болезнь начинается задолго до того, как рентгеновские снимки обнаружат структурные повреждения.

Напомним, недавно сообщалось, что ученые из Кембриджского университета обнаружили, что технологию на основе искусственного интеллекта ChatGPT 4 можно использовать для сортировки пациентов с проблемами зрения – чтобы определять срочные случаи, требующие осмотра специалистов.

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