Meta запустила ранние версии языковой ИИ-модели Llama 3

Компания Meta запустила ранние версии своей обширной языковой модели Llama 3 и генератора изображений, обновляющего картинки в реальном времени, пока пользователи вводят подсказки. Как пишет издание Reuters , таким образом компания Марка Цукерберга пытается догнать лидера генеративного искусственного интеллекта – OpenAI.

Новые модели будут интегрированы в виртуального помощника Meta AI, который компания позиционирует как самый продвинутый из бесплатных аналогов. Пока что будут доступны две версии – Llama 3 8B и Llama 3 70B, которые содержат 8 и 70 миллиардов параметров соответственно.

Чтобы оптимизировать производительность реальных сценариев, разработчики создали новый набор высококачественных человеческих оценок. На сайте Meta сказано, что он содержит 1800 подсказок, охватывающих 12 ключевых случаев использования: например, мозговой штурм, классификация, ответы на закрытые вопросы, кодирование, творческое письмо, рассуждения, переписка или обобщение.

Meta также заявила об устранении недостатков, на которые жаловались пользователи предыдущей версии Llama 2, в частности, что ИИ-помощник не понимает базового контекста и путает запросы. Разработчики заявили, что Llama 3 использует в семь раз больше "высококачественных данных", чтобы модель распознавала нюансы.

В сообщении говорится, что чат-бот будет доступен на основных платформах Meta – Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger. Кроме того, ассистент получит новый отдельный веб-сайт (по адресу meta.ai) по примеру ChatGPT от OpenAI.

Благодаря обновлению помощник Meta AI распространится на более десятка рынков за пределами США, в частности Австралию, Канаду, Сингапур, Нигерию и Пакистан.

Кроме того, компания уже работает над следующими, более многофункциональными версиями, чат-бота. В частности, Meta обещает, что вскоре Llama 3 сможет понимать изображения и видео наряду с текстом, а также создавать более длинные многоэтапные планы. Среди прочего, платформа тренирует свою самую большую модель с более чем 400 миллиардов параметров.

Напомним, Meta анонсировала языковую модель LLaMA на основе искусственного интеллекта еще в конце февраля 2023 года. Анонсировалось, что версия LLaMA с миллиардами параметров может превзойти GPT-3, на которой построен ChatGPT. По словам Meta, она требует "намного меньшей" вычислительной мощности, чем предыдущие предложения, обученная на 20 языках с акцентом на тех, которые используют латинский и кириллический алфавиты.

Не стоит на месте и OpenAI

В свою очередь компания OpenAI, с которой пытается конкурировать Марк Цукерберг, предоставила доступ своим платным пользователям к обновленной версии передовой языковой модели под названием GPT-4 Turbo. По словам разработчиков, новая модель может обрабатывать значительно больший объем текста – до 300 страниц, что в шесть раз больше, чем было раньше. Это позволяет давать более сложные и детализированные ответы.

Напомним, что в начале апреля чат-бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT стал еще доступнее, ведь OpenAI разрешила использовать его без регистрации. Несмотря на это, разработчики отмечают, что создание аккаунта открывает много преимуществ, например, возможность хранить и просматривать историю чатов, делиться ими. Кроме того, зарегистрированные пользователи получают функцию голосовых разговоров и специальные инструкции.

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