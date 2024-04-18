Ученые рассказали, как ChatGPT может помочь с определением проблем с глазами

Ученые Кембриджского университета обнаружили, что технологию на основе искусственного интеллекта ChatGPT 4 можно использовать для сортировки пациентов с проблемами зрения – чтобы определять срочные случаи, требующие осмотра специалистов.

Об этом сообщает BBC.

Так, ученые устроили ChatGPT 4 тестирование, на котором ему были заданы вопросы по офтальмологии. ИИ набрал 69% на пробном экзамене их 87 вопросов. При этом, как пишет издание, для обучения программы было использовано около 374 вопросов по офтальмологии.

Ответы ChatGPT 4 сравнивали с выводами пяти экспертов-офтальмологов, обслуживающих пациентов с глазными заболеваниями, трех стажеров-офтальмологов и двух младших врачей непрофильной категории. Также ответы сравнили с более ранней версией ChatGPT и другими языковыми моделями – у ChatGPT 4 результат оказался выше.

Эксперты-офтальмологи набрали в среднем 76%, стажеры – 59%, а младшие врачи – 43%.

"Мы могли бы реально использовать искусственный интеллект для сортировки пациентов с проблемами зрения, чтобы решить, какие случаи чрезвычайны, какие требуют немедленного осмотра специалиста, какие могут осмотреть врачи общей практики, а какие вообще не нуждаются в лечении", - заявил руководитель исследования доктор Тирунаукарасу.

Он объяснил, что модели ИИ могут следовать четким уже используемым алгоритмам и что ChatGPT 4 так же, как и опытные врачи, может ответить на сложные вопросы.

Ученый уверен, что с дальнейшим развитием модели ИИ смогут консультировать врачей общей практики, которые испытывают трудности с получением быстрого совета от узконаправленных специалистов.

Таким образом, по словам исследователей, технология может быть развернута для сортировки пациентов и определения нуждающегося в специализированной помощи, а кто может подождать, чтобы обратиться к врачу общей практики.

Ученые подчеркнули, что языковые модели, такие как ChatGPT, не смогут заменить офтальмологов, но способны давать полезные советы и оказывать помощь неспециалистам.

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