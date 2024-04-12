Пользователи платной версии ChatGPT смогут получить доступ к GPT-4 Turbo: чем он лучше

Компания OpenAI предоставила своим платным пользователям доступ к обновленной версии передовой языковой модели под названием GPT-4 Turbo. Это обновление принесло значительные улучшения в области математики, логики, программирования и письма.

Об этом сообщает OpenAI.

"Наш новый GPT-4 Turbo теперь доступен для платных пользователей ChatGPT. Мы улучшили навыки письма, математики, логического мышления и кодирования", - пишут разработчики.

Согласно сообщениям, подписчики ChatGPT теперь имеют доступ к усовершенствованным функциям GPT-4 Turbo, включающим более прямые, краткие и разговорные ответы. По словам разработчиков, новая модель может обрабатывать значительно больший объем текста — до 300 страниц, что в шесть раз больше предыдущего предела в 50 страниц. Это позволяет модели давать более сложные и детализированные ответы.

Кроме того, GPT-4 Turbo теперь способна создавать подписи и описания изображений, а также преобразовывать текст в язык.

Данная модель также была обновлена во времени и теперь она "знает" о событиях вплоть до декабря 2023 года.

ШИ Маска ищет $4 млрд, чтобы конкурировать с OpenAI

Как пишет издание Вloomberg, стартап Илона Маска в сфере искусственного интеллекта х.AI стремится привлечь от 3 до 4 миллиардов долларов инвестиций, чтобы конкурировать с OpenAI и повысить цену компании до 18 миллиардов долларов.

Соответствующие электронные письма о потенциальном финансировании, включая 20-страничную презентацию, циркулируют среди сообщества инвестиций Кремниевой долины.

В презентации отмечается, что после усовершенствования xAI сможет учиться на высококачественных данных из социальной сети Маска X, что даст ему доступ к огромному объему данных, поскольку xAI стремится конкурировать с другими хорошо финансируемыми предприятиями, такими как OpenAI.

ChatGPT можно использовать без регистрации

Напомним, OpenAI разрешила использовать свой чат-бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT без регистрации.

"С сегодняшнего дня вы можете мгновенно использовать ChatGPT, не регистрируясь. Мы разворачиваем это постепенно, чтобы сделать ИИ доступным для всех, кто интересуется его возможностями", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что независимо от наличия аккаунта в настройках можно выбрать, предоставляет ли пользователь разрешение на использование запросов для обучения ChatGPT.

В то же время разработчики отмечают, что создание аккаунта имеет много преимуществ, такие как возможность хранить и просматривать историю чатов, делиться ими. Кроме того, зарегистрированные пользователи будут иметь дополнительные функции, например голосовые разговоры и специальные инструкции.

А недавно компания OpenAI поделилась первыми результатами. тестирование модели, способной читать слова вслух человеческим голосом. Это устанавливает новый рубеж для искусственного интеллекта, но вызывает риск дипфейков.

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