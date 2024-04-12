Користувачі платної версії ChatGPT зможуть отримати доступ до GPT-4 Turbo: чим він кращий

Компанія OpenAI надала доступ своїм платним користувачам до оновленої версії передової мовної моделі під назвою GPT-4 Turbo. Це оновлення принесло значні покращення в областях математики, логіки, програмування та письма.

Про це повідомляє OpenAI.

"Наш новий GPT-4 Turbo тепер доступний для платних користувачів ChatGPT. Ми покращили навички письма, математики, логічного мислення та кодування", - пишуть розробники.

Згідно з повідомленням, підписники ChatGPT тепер мають доступ до удосконалених функцій GPT-4 Turbo, які включають більш прямі, стислі та розмовні відповіді. За словами розробників, нова модель може обробляти значно більший обсяг тексту — до 300 сторінок, що в шість разів більше від попередньої межі у 50 сторінок. Це дозволяє моделі надавати більш складні та деталізовані відповіді.

Крім того, GPT-4 Turbo тепер здатна створювати підписи та описи до зображень, а також виконувати перетворення тексту у мову.

Дану модель також було оновлено в часі і тепер вона "знає" про події аж до грудня 2023 року.

ШІ Маска шукає $4 млрд, щоб конкурувати з OpenAI

Як пише видання Вloomberg, стартап Ілона Маска в сфері штучного інтелекту х.AI прагне залучити від 3 до 4 мільярдів доларів інвестицій, щоб могти конкурувати з OpenAI та підвищити ціну компанії до 18 мільярдів доларів.

Відповідні електронні листи про потенційне фінансування, включно з 20-сторінковою презентацією, циркулюють серед спільноти інвестицій Кремнієвої долини.

У презентації зазначається, що після вдосконалення xAI зможе вчитися на високоякісних даних із соціальної мережі Маска X, що дасть йому доступ до величезного об’єму даних, оскільки xAI прагне конкурувати з іншими добре фінансованими підприємствами, такими як OpenAI.

ChatGPT можна використовувати без реєстрації

Нагадаємо, OpenAI дозволила використовувати свій чат-бот на основі штучного інтелекту ChatGPT без реєстрації.

"Від сьогодні ви можете миттєво використовувати ChatGPT, не реєструючись. Ми розгортаємо це поступово, щоб зробити ШІ доступним для всіх, хто цікавиться його можливостями", - йдеться у повідомленні

В компанії зауважили, що незалежно від наявності облікового запису в налаштуваннях можна обрати, чи надає користувач дозвіл на використання запитів для навчання ChatGPT.

В той же час, розробники наголошують, що створення облікового запису має багато переваг, такі як можливість зберігати та переглядати історію чатів, ділитися ними. Крім того, зареєстровані користувачі матимуть додаткові функції, наприклад, голосові розмови та спеціальні інструкції.

А нещодавно компанія OpenAI поділилась першими результатами тестування моделі, яка здатна читати слова вголос людським голосом. Це встановлює новий рубіж для штучного інтелекту, однак викликає ризик дипфейків.

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