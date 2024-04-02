Компанія OpenAI дозволила використовувати ChatGPT без реєстрації

Компанія OpenAI дозволила використовувати свій чат-бот на основі штучного інтелекту ChatGPT без реєстрації.

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Про це повідомляє пресслужба OpenAI.

"Від сьогодні ви можете миттєво використовувати ChatGPT, не реєструючись. Ми розгортаємо це поступово, щоб зробити ШІ доступним для всіх, хто цікавиться його можливостями", - йдеться у повідомленні

В компанії зауважили, що незалежно від наявності облікового запису в налаштуваннях можна обрати, чи надає користувач дозвіл на використання запитів для навчання ChatGPT.

Як наголошують розробники, створення облікового запису має багато переваг, такі як можливість зберігати та переглядати історію чатів, ділитися ними. Крім того, зареєстровані користувачі матимуть додаткові функції, наприклад, голосові розмови та спеціальні інструкції.

Також для зареєстрованих користувачів відтепер діють додаткові засоби захисту, такі як блокування підказок і генерацій у діапазоні категорій.

За даними OpenAI, наразі понад 100 мільйонів людей у 185 країнах щотижня використовують ChatGPT.

Про ChatGPT

ChatGPT, чат-бот від OpenAI, став найшвидше зростаючим програмним додатком у світі за шість місяців після запуску в листопаді 2022 року. Він також спровокував запуск конкуруючих чат-ботів від Microsoft, Alphabet і низки стартапів, що поклало початок змаганню серед великих технологічних компаній у запуску власних пропозицій на основі генеративного штучного інтелекту.

З моменту свого дебюту ChatGPT допомагає компаніями у широкому спектрі завдань, починаючи від узагальнення документів і закінчуючи написанням комп’ютерного коду.

Нагадаємо, стартап OpenAI, який є розробником ChatGPT, перебуває на початковій стадії переговорів про залучення нового раунду фінансування з оцінкою $100 млрд. В разі успіху OpenAI отримає звання одного із найдорожчих стартапів у світі.

Нещодавно компанія OpenAI запустила онлайн-магазин GPT Store для платних користувачів ChatGPT, де люди можуть ділитися персоналізованими версіями популярного чат-бота. Згодом даний магазин дасть можливість користувачам заробляти гроші на своїх творіннях.

Також компанія OpenAI створила нову систему штучного інтелекту під назвою Sora, яка здатна створювати реалістичні відео на основі текстових підказок від користувачів.

А нещодавно компанія OpenAI поділилась першими результатами тестування моделі, яка здатна читати слова вголос людським голосом. Це встановлює новий рубіж для штучного інтелекту, однак викликає ризик дипфейків.

Джерело фото: ua.depositphotos.com