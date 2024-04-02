Компания OpenAI разрешила использовать ChatGPT без регистрации

Компания OpenAI разрешила использовать свой чат-бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT без регистрации.

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Об этом сообщает пресс-служба OpenAI.

"С сегодняшнего дня вы можете мгновенно использовать ChatGPT, не регистрируясь. Мы разворачиваем это постепенно, чтобы сделать ИИ доступным для всех, кто интересуется его возможностями", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что независимо от наличия аккаунта в настройках можно выбрать, предоставляет ли пользователь разрешение на использование запросов для обучения ChatGPT.

Как отмечают разработчики, создание аккаунта имеет много преимуществ, такие как возможность хранить и просматривать историю чатов, делиться ими. Кроме того, зарегистрированные пользователи будут иметь дополнительные функции, например голосовые разговоры и специальные инструкции.

Также для зарегистрированных пользователей теперь действуют дополнительные средства защиты, такие как блокирование подсказок и генераций в диапазоне категорий.

По данным OpenAI, в настоящее время более 100 миллионов человек в 185 странах еженедельно используют ChatGPT.

О ChatGPT

ChatGPT, чат-бот от OpenAI, стал самым быстрорастущим программным приложением в мире через шесть месяцев после запуска в ноябре 2022 года. Он также спровоцировал запуск конкурирующих чат-ботов от Microsoft, Alphabet и ряда стартапов, что положило начало соревнованию среди крупных технологических компаний в запуске собственных предложений на основе генеративного искусственного интеллекта.

С момента своего дебюта ChatGPT помогает компаниям в широком спектре задач, начиная от обобщения документов и заканчивая написанием компьютерного кода.

Напомним, стартап OpenAI, являющийся разработчиком ChatGPT, находится на начальной стадии переговоров о привлечении нового раунда финансирования с отметкой $100 млрд. В случае успеха OpenAI получит звание одного из самых дорогих стартапов в мире.

Недавно компания OpenAI запустила онлайн-магазин GPT Store для платных пользователей ChatGPT, где люди могут делиться персонализированными версиями популярного чат-бота. Впоследствии данный магазин позволит пользователям зарабатывать деньги на своих творениях.

Также компания OpenAI создала новую системуискусственного интеллекта под названием Sora, способного создавать реалистичные видео на основе текстовых подсказок от пользователей.

А недавно компания OpenAI поделилась первыми результатами тестирования модели, способной читать слова вслух человеческим голосом. Это устанавливает новый рубеж для искусственного интеллекта, но вызывает риск дипфейков.

Источник фото: ua.depositphotos.com