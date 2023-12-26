OpenAI планирует привлечь $100 млрд финансирования: что ждет стартап в случае успеха

Стартап OpenAI, являющийся разработчиком ChatGPT, находится на начальной стадии переговоров о привлечении нового раунда финансирования с отметкой $100 млрд. В случае успеха OpenAI получит звание одного из самых дорогих стартапов в мире, уступив только компании Илона Маска SpaceX.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно источникам, такие детали как оценка, условия и сроки финансирования окончательно еще не согласованы и могут измениться.

Стремительно растущая оценка OpenAI буквально отражает безумие искусственного интеллекта, которое началось год назад после запуска ChatGPT – чат-бота, способного сочинять предложения и даже стихи с помощью простых подсказок. Компания стала самым популярным стартапом Кремниевой долины, привлекшим $13 млрд от Microsoft Corp. и дала новую оценку перспективам ИИ, изменившей ландшафт технологической отрасли за несколько месяцев.

Напомним, некоторое время будущее OpenAI было под угрозой. В ноябре 2023 года соучредитель и генеральный директор стартапа Сэм Альтман был уволен с должности. Как сообщало агентство Reuters, накануне его увольнения несколько сотрудников компании написали письмо совету директоров. В нем было предупреждение о мощном открытии ИИ, которое, по их словам, может представлять угрозу человечеству. Именно это и подтолкнуло совет директоров к такому кадровому решению. Но поскольку на сторону Альтмана стали почти все сотрудники OpenAI, его не только вернули на должность, но и назначили новый совет директоров.

Фото: ua.depositphotos.com