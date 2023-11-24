Билл Гейтс заявил, что искусственный интеллект поможет человечеству перейти на трехдневную рабочую неделю

Основатель Microsoft, миллиардер Билл Гейтс считает, что развитие искусственного интеллекта (ШИ) позволит человечеству перейти на трехдневную рабочую неделю.

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Об этом пишет Business Insider.

Гейтса спросили, угрожает ли развитие искусственного интеллекта рабочим местам.

В ответ миллиардер заявил, что когда-нибудь наступит время, когда людям "не придется так много работать".

Гейтс спрогнозировал, что в будущем машины будут производить всю еду и другую продукцию.

"Если в конце концов вы получите общество, в котором вам придется работать всего три дня в неделю, то наверняка это ок", - подчеркнул основатель Microsoft.

Как пишет Business Insider, в июле Гейтс заявил в своем блоге, что с развитием искусственного интеллекта некоторым работникам потребуется поддержка и переподготовка, и этим должны заниматься правительства и компании.

"Я не думаю, что влияние искусственного интеллекта будет столь же значительным, как промышленная революция, но он, безусловно, будет столь же велик, как появление персонального компьютера", - подчеркнул Гейтс.

Отметим, что если Великобритания нарастит инвестиции в исследование и разработку искусственного интеллекта, то стране удастся увеличить ВВП на 400 миллиардов фунтов стерлингов и сократить рабочие часы работников, заявили в компании Google.

Google утверждает, что благодаря ИИ среднестатистический работник мог бы работать на 100 часов меньше в год. В больницах и школах административную работу мог бы выполнять ИИ, что позволило бы учителям и врачам сэкономить 700 000 часов в год. В то же время, повлияет ли это на заработные платы, в Google не уточняют.

Урегулирование ИИ в мире

В последнее время активно обсуждается потенциальное влияние искусственного интеллекта на разные сферы. Также поднимается вопрос регулирования соответствующей технологии.

Например, в Италии даже блокировали ChatGPT из-за незаконного сбора персональных данных и отсутствия проверки возраста для несовершеннолетних. Доступ к чат-ботам в стране возобновили только после того, как OpenAI выполнила ряд требований регулятора.

Сэм Альтман, генеральный директор компании OpenAI, разработавшей чатбот ChatGPT, призвал законодателей США регулировать искусственный интеллект. Он заявил, что следует создать новое агентство для лицензирования компаний искусственного интеллекта. Оно могло бы регулировать отрасль: в частности, выдавать и отбирать разрешения для компаний, занимающихся ИИ.

Также министры цифровых технологий стран G7 выступили за то, что их правительствам нужно принять законы по регулированию искусственного интеллекта. Руководители ведомств семи стран понимают, что политические инструменты регулирования искусственного интеллекта могут отличаться между членами G7, но соглашение устанавливает ориентир, как основным странам руководить ИИ на фоне проблем конфиденциальности и рисков безопасности.