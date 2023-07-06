ШІ дозволить Великій Британії скоротити робочі години працівників та збільшити ВВП на 400 млрд фунтів, — Google

Якщо Велика Британія наростить інвестиції в дослідження та розробку штучного інтелекту — і це дозволить збільшити обчислювальну потужність і вдосконалить цифрові навички ШІ, то країні вдасться збільшити ВВП на 400 мільярдів фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє The Times з посиланням на заяву компанії Google.

Ефект від розвитку ШІ може перевершити стрибок, який зробило людство завдяки інтернет-революції, впевнені в компанії.

У звіті про свій економічний вплив на Велику Британію Google стверджує, що завдяки ШІ середньостатистичний працівник міг би працювати на 100 годин менше на рік. У лікарнях та школах адміністративну роботу міг би виконувати ШІ, що дозволило б вчителям та лікарям заощадити 700 000 годин на рік. Водночас чи вплине це на заробітні плати, в Google не уточнюють.

"Загалом, за нашими оцінками, цей інструмент може додати 400 мільярдів фунтів стерлінгів до економічного зростання Великобританії до 2030 року, що еквівалентно річному темпу зростання в 2,6%"— йдеться у звіті.

Відзначається також нещодавнє дослідження, яке показує, що генеративний штучний інтелект скорочує час для письмових завдань середнього рівня, підвищує продуктивність комп’ютерних програмістів на 55% і скорочує час для агентів підтримки клієнтів на вирішення завдань на 14%.

В цей же час близько 60% роботодавців в країні повідомили про труднощі з пошуком працівників, які мають "цифрові" навички. Тому в Google вважають, що уряд має сформувати комплексну програму для запровадження ШІ в життєдіяльність країни.

Нагадаємо, що нещодавно уряд країни оголосив про виділення 100 млн фунтів стерлінгів початкового фінансування для цільової групи, відповідальної за прискорення можливостей країни в сфері штучного інтелекту.

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