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ШІ дозволить Великій Британії скоротити робочі години працівників та збільшити ВВП на 400 млрд фунтів, — Google
Якщо Велика Британія наростить інвестиції в дослідження та розробку штучного інтелекту — і це дозволить збільшити обчислювальну потужність і вдосконалить цифрові навички ШІ, то країні вдасться збільшити ВВП на 400 мільярдів фунтів стерлінгів.
Про це повідомляє The Times з посиланням на заяву компанії Google.
Ефект від розвитку ШІ може перевершити стрибок, який зробило людство завдяки інтернет-революції, впевнені в компанії.
У звіті про свій економічний вплив на Велику Британію Google стверджує, що завдяки ШІ середньостатистичний працівник міг би працювати на 100 годин менше на рік. У лікарнях та школах адміністративну роботу міг би виконувати ШІ, що дозволило б вчителям та лікарям заощадити 700 000 годин на рік. Водночас чи вплине це на заробітні плати, в Google не уточнюють.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Загалом, за нашими оцінками, цей інструмент може додати 400 мільярдів фунтів стерлінгів до економічного зростання Великобританії до 2030 року, що еквівалентно річному темпу зростання в 2,6%"— йдеться у звіті.
Відзначається також нещодавнє дослідження, яке показує, що генеративний штучний інтелект скорочує час для письмових завдань середнього рівня, підвищує продуктивність комп’ютерних програмістів на 55% і скорочує час для агентів підтримки клієнтів на вирішення завдань на 14%.
В цей же час близько 60% роботодавців в країні повідомили про труднощі з пошуком працівників, які мають "цифрові" навички. Тому в Google вважають, що уряд має сформувати комплексну програму для запровадження ШІ в життєдіяльність країни.
Нагадаємо, що нещодавно уряд країни оголосив про виділення 100 млн фунтів стерлінгів початкового фінансування для цільової групи, відповідальної за прискорення можливостей країни в сфері штучного інтелекту.
Джерело фото: ua.depositphotos.com