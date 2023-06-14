Знадобляться рекламодавцям. Google представив нові функції зі штучним інтелектом

Google запускає дві нові функції зі штучним інтелектом, які знаходитимуть брендам найкращі місця для розміщення реклами в сервісах компанії. Про це пише Reuters.

Одна з нових функцій, яка називається Demand Gen, використовуватиме штучний інтелект для розміщення фото- та відеооголошень рекламодавця в кількох продуктах, таких як Gmail і YouTube.

Як розповіла віцепрезидентка Google Відх’я Шрінівасан, штучний інтелект позбавить рекламодавців необхідності думати про те, де їм слід розміщувати оголошення, адже технологія зосередиться на пошуку місць які є "блискучими, візуальними та захоплюючими".

Друга нова функція використовуватиме штучний інтелект для пошуку найкращих місць розміщення реклами, щоб збільшити кількість переглядів відеооголошень.

За словами Шрінівасан, ранні тести показують, що бренди отримали в середньому на 40% більше переглядів відео за допомогою нового інструменту.

Вона зазначила, що завдяки використанню ШІ, бренди зможуть більше зосередитися на своїй маркетинговій стратегії та сторітелінгу.

Нагадаємо, що це вже не перший крок Google із впровадження штучного інтелекту в свої сервіси. Зокрема, нещодавно стало відомо, що рекламодавці зможуть показувати оголошення, створені за допомогою генеративного штучного інтелекту. Анонсувалося, що програмне забезпечення створюватиме текст і зображення за допомогою простої підказки. Детальніше про технологію читайте тут.

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