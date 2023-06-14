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Понадобятся рекламодателям. Google представил новые функции с искусственным интеллектом
Google запускает две новые функции с искусственным интеллектом, которые находят брендам лучшие места для размещения рекламы в сервисах компании. Об этом пишет Reuters.
Одна из новых функций, которая называется Demand Gen, будет использовать искусственный интеллект для размещения фото- и видеообъявлений рекламодателя в нескольких продуктах, таких как Gmail и YouTube.
Как рассказала вице-президент Google Видхья Шринивасан, искусственный интеллект избавит рекламодателей от необходимости думать о том, где им следует размещать объявления, ведь технология сосредоточится на поиске мест, которые являются "блестящими, визуальными и захватывающими".
Вторая новая функция будет использовать искусственный интеллект для поиска лучших мест размещения рекламы, чтобы увеличить количество просмотров видеообъявлений.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По словам Шринивасан, ранние тесты показывают, что бренды получили в среднем на 40% больше просмотров видео с помощью нового инструмента.
Она отметила, что благодоря использованию ИИ, бренды смогут больше сосредоточиться на своей маркетинговой стратегии и сторителлинге.
Напомним, что это уже не первый шаг Google по внедрению искусственного интеллекта в свои сервисы. В частности, недавно стало известно, что рекламодатели смогут показывать объявления, созданные с помощью генеративного искусственного интеллекта. Анонсировалось, что программное обеспечение будет создавать текст и изображения с помощью простой подсказки. Подробнее о технологии читайте здесь.
Источник фото: ua.depositphotos.com