Понадобятся рекламодателям. Google представил новые функции с искусственным интеллектом

Google запускает две новые функции с искусственным интеллектом, которые находят брендам лучшие места для размещения рекламы в сервисах компании. Об этом пишет Reuters.

Одна из новых функций, которая называется Demand Gen, будет использовать искусственный интеллект для размещения фото- и видеообъявлений рекламодателя в нескольких продуктах, таких как Gmail и YouTube.

Как рассказала вице-президент Google Видхья Шринивасан, искусственный интеллект избавит рекламодателей от необходимости думать о том, где им следует размещать объявления, ведь технология сосредоточится на поиске мест, которые являются "блестящими, визуальными и захватывающими".

Вторая новая функция будет использовать искусственный интеллект для поиска лучших мест размещения рекламы, чтобы увеличить количество просмотров видеообъявлений.

По словам Шринивасан, ранние тесты показывают, что бренды получили в среднем на 40% больше просмотров видео с помощью нового инструмента.

Она отметила, что благодоря использованию ИИ, бренды смогут больше сосредоточиться на своей маркетинговой стратегии и сторителлинге.

Напомним, что это уже не первый шаг Google по внедрению искусственного интеллекта в свои сервисы. В частности, недавно стало известно, что рекламодатели смогут показывать объявления, созданные с помощью генеративного искусственного интеллекта. Анонсировалось, что программное обеспечение будет создавать текст и изображения с помощью простой подсказки. Подробнее о технологии читайте здесь.

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