Google запускает инструменты для обнаружения фото ИИ и борьбы с дезинформацией

Google добавляет новые функции в поиск изображения, чтобы обнаружить дезинформацию и изображения, созданные искусственным интеллектом. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Результаты поиска изображений будут включать дополнительную информацию о контенте, созданном искусственным интеллектом, таким образом соответствующие изображения будут маркироваться.

Первая новая функция компании Alphabet Inc. называется “About this image” (Об этом изображении), которая предоставляет дополнительный контекст, например, когда изображения или подобные впервые были проиндексированы Google, где они впервые появились и где они появлялись в Интернете. Цель состоит в том, чтобы помочь пользователям определить первоисточник и контекст изображения.

Google обозначает каждое изображение, сгенерированное искусственным интеллектом, созданное его инструментами, и компания будет работать с другими платформами и сервисами, чтобы убедиться, что они также добавляют пометку к выпускаемым ими файлам. В частности, по новым правилам будут работать Midjourney и Shutterstock.

Происхождение изображений в Интернете становится все более актуальной проблемой в эпоху искусственного интеллекта и есть несколько стартапов, работающих над созданием инструментов проверки и аутентификации. Например, компания Truepic Inc., поддерживаемая Microsoft, предлагает системы, гарантирующие, что изображение не поддается манипуляциям.

Журналисты отмечают, что новые функции Google, которые внедряются в течение этого года, сравнительно менее технологичны, хотя они могут иметь большее положительное влияние при достаточной поддержке отрасли.

Напомним, Google планирует сделать поиск более персонализированным и человечным с помощью чат-бота на основе искусственного интеллекта и видеоклипов.

Также Google запустила MusicLM – новый экспериментальный инструмент на основе искусственного интеллекта, способный превращать текстовое описание в музыку.

В мае компания объявила о запуске PaLM 2 – своей новейшей большой языковой модели (LLM), которая будет работать с обновленным чат-инструментом Google Bard и будет служить базовой моделью для большинства новых функций искусственного интеллекта.