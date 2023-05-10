Google выпустила инструмент для преобразования текста в музыку

Компания Google выпустила MusicLM – новый экспериментальный инструмент на основе искусственного интеллекта, который способен преобразовывать текстовое описание в музыку. Об этом говорится в блоге Google.

Кто-либо может зарегистрироваться, чтобы попробовать MusicLM через сервис AI Test Kitchen в браузере или приложении на Android или iOS.

Пользователи могут ввести запрос на подобие "душевный джаз для ужина" и MusicLM создаст две версии песни. Можно прослушать обе и отдать предпочтение понравившемуся треку, что поспособствует улучшению модели.

Так выглядит MusicLM. Фото: Google

В Google утверждают, что сотрудничают с такими музыкантами, как американский композитор Дэн Дикон, и проводят обучающие мероприятия, чтобы увидеть, как эта технология может расширить творческий процесс. Ожидается, что MusicLM поможет как профессиональным музыкантам, так и начинающим.

Источник фото: ua.depositphotos.com