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Google выпустила инструмент для преобразования текста в музыку
Компания Google выпустила MusicLM – новый экспериментальный инструмент на основе искусственного интеллекта, который способен преобразовывать текстовое описание в музыку. Об этом говорится в блоге Google.
Кто-либо может зарегистрироваться, чтобы попробовать MusicLM через сервис AI Test Kitchen в браузере или приложении на Android или iOS.
Пользователи могут ввести запрос на подобие "душевный джаз для ужина" и MusicLM создаст две версии песни. Можно прослушать обе и отдать предпочтение понравившемуся треку, что поспособствует улучшению модели.
В Google утверждают, что сотрудничают с такими музыкантами, как американский композитор Дэн Дикон, и проводят обучающие мероприятия, чтобы увидеть, как эта технология может расширить творческий процесс. Ожидается, что MusicLM поможет как профессиональным музыкантам, так и начинающим.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Источник фото: ua.depositphotos.com