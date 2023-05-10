Google випустила інструмент для перетворення тексту в музику

Компанія Google випустила MusicLM – новий експериментальний інструмент на основі штучного інтелекту, який здатний перетворювати текстовий опис у музику. Про це йдеться в блозі Google.

Будь-хто може зареєструватися, щоб спробувати MusicLM через сервіс AI Test Kitchen у браузері чи додатку на Android або iOS.

Користувачі можуть ввести запит на кшталт "душевний джаз для вечері" і MusicLM створить дві версії пісні. Можна прослухати обидві і віддати перевагу треку, який більше сподобався, що сприятиме покращенню моделі.

Так виглядає MusicLM. Фото: Google

У Google стверджують, що співпрацюють з такими музикантами, як американський композитор Ден Дікон, і проводять навчальні заходи, щоб побачити, як ця технологія може розширити творчий процес. Очікується, що MusicLM допоможе як професійним музикантам, так і початківцям.

Джерело фото: ua.depositphotos.com