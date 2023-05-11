Microsoft замораживает индексацию зарплаты – сэкономленные средства инвестирует в ИИ

Компания Microsoft решила в 2023 году не повышать зарплаты сотрудникам, работающим полный рабочий день. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как стало известно журналистам, решение гендиректора Microsoft Сатья Наделла сообщил сотрудникам во внутренней рассылке.

Сатья Наделла объяснил этот шаг как необходимый для получения достаточной прибыли для инвестирования в основной переход платформы на искусственный интеллект.

В то же время, в компании рассмотрят идею повышения ставок для сотрудников с почасовой оплатой труда.

Впрочем, на повышение размера премий и бонусов не стоит рассчитывать.

"На уровне компании мы понимаем, что должны принимать важные решения об инвестициях в сотрудников для того, чтобы одновременно двигаться в изменяющейся экономической среде и осуществлять большие платформенные изменения", - подтвердил представитель Microsoft.

Как стало известно в январе, Microsoft планирует сократить тысячи рабочих мест, а некоторые должности в отделах кадров и инженерных подразделениях отменить.

В планах было уволено примерно 5% своей рабочей силы, или около 11 000 должностей.

По состоянию на 30 июня у компании было 221 000 штатных сотрудников, в том числе 122 000 в Соединенных Штатах и 99 000 за рубежом.

Напомним, Google планирует внедрить генеративный искусственный интеллект в свой рекламный бизнес в ближайшие месяцы, чтобы не отставать от других крупных компаний, включающих новаторскую технологию в свои продукты.