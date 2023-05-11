Microsoft заморожує індексацію зарплатні - заощаджені кошти інвестує в ШІ

Компанія Microsoft вирішила у 2023 році не підвищувати зарплати співробітникам, які працюють повний робочий день. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Як стало відомо журналістам, рішення гендиректор Microsoft Сатья Наделла повідомив співробітників у внутрішній розсилці.

Сатья Наделла пояснив цей крок як необхідний для отримання достатнього прибутку для інвестування в основний перехід платформи на штучний інтелект.

Водночас в компанії розглянуть ідею підвищення ставок для співробітників з погодинною оплатою праці.

Втім на підвищення розміру премій і бонусів не варто розраховувати.

“На рівні компанії ми розуміємо, що повинні ухвалювати важливі рішення про інвестиції у співробітників для того, щоб одночасно рухатися в економічному середовищі, що змінюється, і здійснювати великі платформні зміни”, - підтвердив представник Microsoft.

Як стало відомо у січні, Microsoft планує скоротити тисячі робочих місць, а деякі посади у відділах кадрів та інженерних підрозділах скасувати.

В планах було звільнити приблизно 5% своєї робочої сили, або близько 11 000 посад.

Станом на 30 червня в компанії було 221 000 штатних співробітників, у тому числі 122 000 у Сполучених Штатах і 99 000 за кордоном.

Нагадаємо, Google планує впровадити генеративний штучний інтелект у свій рекламний бізнес протягом найближчих місяців, щоб не відставати від інших великих компаній, які включають новаторську технологію у свої продукти.