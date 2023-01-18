Microsoft планує скоротити близько 11 тисяч працівників

Корпорація Microsoft планує скоротити тисячі робочих місць, а деякі посади у відділах кадрів та інженерних підрозділах скасувати.

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Про це пише Reuters.

Згідно з повідомленням, Microsoft планує скоротити приблизно 5% своєї робочої сили, або близько 11 000 посад.

Зокрема, без роботи залишаться спеціалісти у низці інженерних підрозділів та рекрутинговому підрозділі Microsoft.

Очікувані звільнення продовжать чергу скорочень в технологічних компаніях, включаючи Amazon і Meta Platforms у відповідь на уповільнення попиту та погіршення глобальних економічних перспектив.

Цей крок Microsoft може означати, що технологічний сектор може продовжувати скорочувати робочі місця.

"З точки зору загальної картини, черговий раунд звільнень у Microsoft свідчить про те, що середовище не покращується, а, швидше за все, продовжує погіршуватися", — сказав аналітик Morningstar Ден Романофф.

Деякі американські ЗМІ повідомляють , що Microsoft може скоротити кількість персоналу на третину.

Станом на 30 червня в компанії було 221 000 штатних співробітників, у тому числі 122 000 у Сполучених Штатах і 99 000 за кордоном.

Зазначається, що Microsoft наразі намагається зберегти темпи зростання свого хмарного підрозділу Azure після падіння продажів Windows.

Раніше компанія Марка Цукерберга Meta, яка володіє соцмережею Facebook, повідомила, що звільняє понад 11 тисяч працівників в рамках масових скорочень, оскільки бореться з нестабільністю доходів.