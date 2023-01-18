Microsoft планирует сократить около 11 тысяч сотрудников

Microsoft планирует сократить тысячи рабочих мест, а некоторые должности в отделах кадров и инженерных подразделениях ликвидировать.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом пишет Reuters.

Согласно сообщению, Microsoft планирует сократить примерно 5% своей рабочей силы или около 11 000 должностей.

В частности, без работы останутся специалисты в ряде инженерных подразделений и рекрутинговом подразделении Microsoft.

Ожидаемые увольнения продолжат очередь сокращений в технологических компаниях, включая Amazon и Meta Platforms в ответ на замедление спроса и ухудшение глобальных экономических перспектив.

Этот шаг Microsoft может означать, что технологический сектор может продолжать сокращать рабочие места.

"С точки зрения общей картины очередной раунд увольнений в Microsoft свидетельствует о том, что среда не улучшается, а, скорее всего, продолжает ухудшаться", - сказал аналитик Morningstar Дэн Романофф.

Некоторые американские СМИ сообщают, что Microsoft может сократить количество персонала на треть.

По состоянию на 30 июня в компании было 221 000 штатных сотрудников, в том числе 122 000 в Соединенных Штатах и 99 000 за рубежом.

Отмечается, что Microsoft пытается сохранить темпы роста своего облачного подразделения Azure после падения продаж Windows.

Ранее компания Марка Цукерберга Meta, владеющая соцсетью Facebook, сообщила, что увольняет более 11 тысяч работников в рамках массовых сокращений, поскольку борется с нестабильностью доходов.