Amazon стала первой в мире компанией, потерявшей $1 трлн рыночной стоимости

Amazon стала первой публичной компанией в истории, потерявшей $1 трлн рыночной стоимости на фоне падения акций технологических компаний, инфляции и жесткой монетарной политики.

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Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что акции компании электронной коммерции и облачных технологий упали на 4,3%, снизив ее рыночную стоимость примерно до 879 миллиардов долларов с рекордного показателя в 1,88 триллиона долларов в июле 2021 года.

Amazon, крупнейший в мире онлайн-магазин провел этот год, приспосабливаясь к резкому замедлению роста электронной коммерции, поскольку покупатели возвращаются к привычкам до пандемии.

Ее акции упали почти на 50% из-за замедления продаж, резкого роста расходов и скачка процентных ставок. Согласно данным, собранным Bloomberg, с начала года состояние соучредителя Amazon Джеффа Безоса сократилось примерно на 83 миллиарда долларов до 109 миллиардов долларов.

В прошлом месяце Amazon спрогнозировала самый медленный рост доходов в четвертом квартале за всю историю компании, поскольку покупатели сокращают свои расходы в условиях экономической неопределенности.

Как пишет издание, Microsoft также пытается не отставать. Стоимость разработчика операционной системы Windows упала за год на $889 млрд. Вероятно, Microsoft станет второй компанией, рыночная капитализация которой сократится на $1 трлн.

Bloomberg. подчеркивает, что рыночная стоимость пяти крупнейших американских технологических компаний по доходам в этом году снизилась почти на 4 триллиона долларов.

Напомним, компания Марка Цукерберга Meta, владеющая соцсетью Facebook, увольняет более 11 тысяч работников в рамках массовых сокращений, поскольку теряет доходы.

Капитализация Meta упала ниже отметки $400 млрд .