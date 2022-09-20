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ІТ та Телеком
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Meta подешевшала до рекордно низького рівня

Meta подешевшала до рекордно низького рівня

Капіталізація американської компанії Meta Platforms Inc, яка належить Марку Цукербергу, вперше з 7 січня 2019 року впала нижче за позначку $400 млрд, свідчать дані Dow Jones Market Data.

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 Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що максимуму $1,078 трлн ринкова вартість компанії досягала 7 вересня 2021 року. З того часу вона впала майже на 65%, зазначає MarketWatch.

Минулого тижня ціна акцій компанії-власника соцмереж Facebook та Instagram знизилася на 13,5%, завершивши "у мінусі" кожну із п'яти сесій. У результаті котирування опустилися до мінімального рівня з 16 березня 2020 року.

Meta посідає 10-те місце у списку компаній США з найбільшою капіталізацією. Минулого тижня вона поступилася дев'ятою позицією Visa Inc. (SPB: V).

За підсумками торгів у п'ятницю ринкова вартість Meta становила $393,2 млрд, при цьому Exxon Mobil, що розташований на 11-му місці, має капіталізацію $388,5 млрд, а Visa - $399,9 млрд.

Нагадаємо, американська корпорація Meta створила внутрішній підрозділ, який буде займатися виключно тим, що вивчати варіанти запуску платних функцій в соцмережах Facebook та Instagram

При цьому соціальна мережа Facebook, що належить компанії Meta, в липні повідомила про перше в своїй історії падіння доходу, що зафіксували за підсумками другого кварталу. 

Автор:
Світлана Манько