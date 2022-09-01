Meta планує додати більше платних функцій до Facebook та Instagram

Американська корпорація Meta створила внутрішній підрозділ, який буде займатися виключно тим, що вивчати варіанти запуску платних функцій в соцмережах Facebook та Instagram. Про це повідомляє The Verge з посиланням на внутрішній документ компанії, який отримали співробітники Meta.

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Підрозділ вирішили створити після того, як рекламний бізнес Meta серйозно постраждав через зміни політики Apple у відстеженні реклами на iOS, що привело до зниження доходів від цифрової реклами. Групу під назвою New Monetization Experiences очолить Пратіті Райчоудхурі, який раніше був керівником дослідницького відділу Meta.

Віце-президент Meta з монетизації Джон Хегеман зазначив, що компанія все ще прагне розвивати свій рекламний бізнес і не планує давати можливість людям платити за вимкнення реклами в соцмережах.

"Я вважаю, що ми бачимо можливості для створення нових типів продуктів і функцій, за які люди будуть раді платити", — сказав він.

При цьому поки що компанія не розголошує, які платні функції розглядаються.

Зазначимо, що адміністратори груп Facebook уже можуть брати плату за доступ до ексклюзивного контенту, а користувачі можуть купувати віртуальні "зірки" для надсилання творцям контенту. WhatsApp стягує плату з компаній за можливість надсилати повідомлення своїм клієнтам, а Instagram нещодавно повідомив, що виробники контенту зможуть почати брати плату за підписку за доступ до ексклюзивного контенту.

Нагадаємо, що соціальна мережа Facebook, що належить компанії Meta, в липні повідомила про перше в своїй історії падіння доходу, що зафіксували за підсумками другого кварталу. Справа в тому, що Apple порекомендувала користувачам iPhone відключити функцію, яка дозволяла Facebook відстежувати, чим цікавиться власник смартфона.

Це коштувало Meta 10 мільярдів доларів доходу від реклами лише у 2021 році. Зараз же швидке уповільнення економіки змусило рекламодавців скоротити свої витрати, що також вдарило по доходам компанії.

Тим часом корпорація Apple посіла перше місце у рейтингу найдорожчих брендів світу, змістивши на третє місце компанію Amazon.

Джерело фото: ua.depositphotos.com