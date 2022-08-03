Музика в "сторіс" та Reels в Instagram тепер доступні в Україні

Компанія Meta, що володіє соцмережами Instagram та Facebook, та Мінцифри домовилися про відкриття доступу до функцій Reels та Music для користувачів в Україні. Про це 3 серпня повідомила пресслужба відомства.

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Reels з 2020 року, а Music з 2018-го працюють в інших регіонах. Міністерство цифрової трансформації України рік вело переговори з Meta, щоб функції були доступні і для українців. Так, впродовж наступних тижнів в Україні усі відео тривалістю до 15 хвилин в Instagram отримають креативні інструменти Reels.

Крім того, користувачі зможуть додавати музику з великої бібліотеки Facebook та Instagram в свої "сторіс".

"Нарешті функції доступні для всіх українців. Тепер контенту з України буде більше. А це значить, що більше людей у світі дізнаються про сміливість наших людей. Дякую Meta за цей важливий крок та підтримку України. Сподіваюся, незабаром ми забудемо й про проблеми з модерацією українського контенту", — прокоментував подію голова Мінцифри Михайло Федоров.

Reels – це новий формат для редагування та поширення відео в Instagram. Вона дозволяє записувати короткі відеокліпи з музичним або іншим звуком. Функція дає набір інструментів для редагування відео. Music —дозволяє легально додавати музику в "сторіс" в Instagram та Facebook.

Раніше Міністерство цифрової трансформації України звернулося до компанії Meta з проханням покращити модерацію українського контенту, щоб уникнути видалення та блокування українських блогерів.

Федоров підкреслив, що Meta багато допомагає Україні. Зокрема компаія блокує російські пропагандистські ресурси, зробила українську версію Facebook для iOS, запустила разом із Дія.Бізнес навчальний центр для українського малого та середнього бізнесу.