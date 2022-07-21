Користувачі Facebook та Instagram зможуть купувати одяг українського бренду DressX для своїх аватарів

Компанія Meta, що володіє соцмережами Instagram та Facebook, додала в гардероб в своєму метавсесвіті одяг українського бренду DressX. Користувачі зможуть його придбати для свої аватарів, повідомляє Vogue Business.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

DressX представлять на рівні з таким брендами, як Balenciaga, Prada та Thom Browne, одяг яких додали до гардеробу в метавсесвіті в червні. Одяг для аватарів коштує від $2,99 до $8,99. Його вже купувати для аватарів у США, Канаді, Таїланді та Мексиці, з часом Meta розширить функцію на інші країни.

Нові колекції DressX випускатимуться щомісяця, і вони відразу будуть доступні на купівлі в магазинах метавсесвіту.

DressX – український бренд віртуального одягу, який заснували у 2020-му Дарʼя Шаповалова та Наталя Моденова. З моменту запуску DressX став найбільшою платформою цифрового одягу для понад 100 дизайнерів із тисячами цифрових товарів.

Зазначимо, що за задумом гендиректора Meta Марка Цукерберга, магазин в майбутньому перетворять на відкритий торговий майданчик, де розробники зможуть створювати та продавати цифровий одяг. Спочатку цифрові вбрання будуть доступні лише у Facebook, Instagram та Messenger.

В даний час користувачі налаштовують аватари в соцмережах, щоб грати у відеоігри, займатися фізичними вправами та брати участь у телефонних конференціях.