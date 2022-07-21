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ІТ та Телеком
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Користувачі Facebook та Instagram зможуть купувати одяг українського бренду DressX для своїх аватарів

Користувачі Facebook та Instagram зможуть купувати одяг українського бренду DressX для своїх аватарів

Компанія Meta, що володіє соцмережами Instagram та Facebook, додала в гардероб в своєму метавсесвіті одяг українського бренду DressX. Користувачі зможуть його придбати для свої аватарів, повідомляє Vogue Business.

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DressX представлять на рівні з таким брендами, як Balenciaga, Prada та Thom Browne, одяг яких додали до гардеробу в метавсесвіті в червні. Одяг для аватарів коштує від $2,99 до $8,99. Його вже купувати для аватарів у США, Канаді, Таїланді та Мексиці, з часом Meta розширить функцію на інші країни.

Нові колекції DressX випускатимуться щомісяця, і вони відразу будуть доступні на купівлі в магазинах метавсесвіту.

DressX – український бренд віртуального одягу, який заснували у 2020-му Дарʼя Шаповалова та Наталя Моденова. З моменту запуску DressX став найбільшою платформою цифрового одягу для понад 100 дизайнерів із тисячами цифрових товарів.

Зазначимо, що за задумом гендиректора Meta Марка Цукерберга, магазин в майбутньому перетворять на відкритий торговий майданчик, де розробники зможуть створювати та продавати цифровий одяг. Спочатку цифрові вбрання будуть доступні лише у Facebook, Instagram та Messenger.

В даний час користувачі налаштовують аватари в соцмережах, щоб грати у відеоігри, займатися фізичними вправами та брати участь у телефонних конференціях.

Автор:
Віта Молодан