Meta продаватиме віртуальний одяг за реальні гроші

Компанія Meta, що володіє соцмережею Facebook, запускає магазин цифрового одягу, де користувачі можуть придбати дизайнерські вбрання для своїх аватарів. Про це повідомив генеральний директор Meta Марк Цукерберг, передає Reuters.

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Віртуальне вбрання, у тому числі, розроблятимуть такі бренди, як Balenciaga, Prada та Thom Browne.

За словами Цукерберга, віртуальний одяг коштуватиме від 2,99 до 8,99 доларів. Глава Meta акцентував на тому, що ціни будуть нижчими, ніж справжні вбрання цих дизайнерів.

Цукерберг сподівається перетворити магазин на відкритий торговий майданчик, де розробники зможуть створювати та продавати цифровий одяг. Спочатку цифрові вбрання будуть доступні лише у Facebook, Instagram та Messenger.

В даний час користувачі налаштовують аватари в соцмережах, щоб грати у відеоігри, займатися фізичними вправами та брати участь у телефонних конференціях.

Нагадаємо, офіс компанії Meta може відкритись в Україні вже найближчим часом. Мінцифри вже досягло певних домовленостей з компанією і багато рішень підуть найближчим часом.

Крім того, Meta виділяє 1,5 мільйона доларів на підтримку українського малого та середнього бізнесу.

Джерело фото: ua.depositphotos.com