У Instagram запускають систему, яка допомагатиме шукати зниклих дітей

Соцмережа Instagram запускає систему оповіщення AMBER Alerts, яка допомагатиме шукати зниклих дітей у певному районі. Про це повідомляє пресслужба Meta.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Функцію запустили 1 червня, найближчим часом вона буде доступна в 25 країнах, обіцяють у компанії.

"Ми знаємо, що шанси знайти зниклу дитину збільшуються, коли на пошуки приходить більше людей, особливо в перші кілька годин. З цим оновленням, якщо правоохоронні органи активують оповіщення AMBER Alert і ви знаходитесь у вказаній області пошуку, оповіщення тепер з'явиться у вашій стрічці Instagram ", - розповіли в компанії.

Оголошення містить важливі відомості про дитину: фотографію, опис, місце викрадення та будь-яку іншу доступну інформацію, яка може бути надана. Такі повідомлення бачитимуть користувачі, які фізично знаходяться поблизу району, де зникла дитина.

Через кілька тижнів сповіщення AMBER Alert в Instagram буде доступне в таких країнах: Аргентині, Австралії, Бельгії, Болгарії, Канаді, Еквадорі, Греції, Гватемалі, Ірландії, Ямайці, Кореї, Литві, Люксембурзі, Малайзії, Мальті, Мексиці, Нідерландах, Новій Зеландії, Румунії, Південній Африці, Тайвані, Україні, Великобританії, ОАЕ та США.

Зазначимо, що AMBER Alert з 2015 є у Facebook .