Meta планує інтегрувати NFT-мистецтво у свою соціальну мережу Instagram

На першому етапі таку можливість матиме обмежена кількість користувачів соцмережі з США.

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Пілотний проект можуть розпочати вже сьогодні. Про це заявив Марк Цукерберг у понеділок, 9 травня.

Програма підтримуватиме NFT від Ethereum, Polygon, Solana, Flow.

У пілотному проекті візьме участь обмежена група користувачів із США.

Підключивши свої гаманці до соцмережі Instagram, користувачі можуть підтвердити право власності на NFT, продемонструвати їх у своїх профілях і відзначити творців цих робіт.

Нагадаємо, що перший у світі NFT-музей війни зібрав понад 600 тисяч доларів для української армії.