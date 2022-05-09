- Категорія
- ІТ та Телеком
- Дата публікації
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Meta планує інтегрувати NFT-мистецтво у свою соціальну мережу Instagram
На першому етапі таку можливість матиме обмежена кількість користувачів соцмережі з США.
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Пілотний проект можуть розпочати вже сьогодні. Про це заявив Марк Цукерберг у понеділок, 9 травня.
Програма підтримуватиме NFT від Ethereum, Polygon, Solana, Flow.
У пілотному проекті візьме участь обмежена група користувачів із США.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Підключивши свої гаманці до соцмережі Instagram, користувачі можуть підтвердити право власності на NFT, продемонструвати їх у своїх профілях і відзначити творців цих робіт.
Нагадаємо, що перший у світі NFT-музей війни зібрав понад 600 тисяч доларів для української армії.