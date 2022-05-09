Meta планирует интегрировать NFT-искусство в свою социальную сеть Instagram

На первом этапе такая возможность будет у ограниченного количества пользователей соцсети из США.

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Пилотный проект могут запустить уже сегодня. Об этом заявил Марк Цукерберг в понедельник 9 мая.

Программа будет поддерживать NFT от Ethereum, Polygon, Solana, Flow.

В пилотном проекте примет участие ограниченная группа пользователей из США.

Подключив свои кошельки к соцсети Instagram, пользователи смогут подтвердить право собственности на NFT, продемонстрировать их в своих профилях и отметить создателей этих работ.

Напомним, что первый в мире NFT-музей войны собрал более $600 тысяч для украинской армии.