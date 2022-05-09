- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
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Meta планирует интегрировать NFT-искусство в свою социальную сеть Instagram
На первом этапе такая возможность будет у ограниченного количества пользователей соцсети из США.
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Пилотный проект могут запустить уже сегодня. Об этом заявил Марк Цукерберг в понедельник 9 мая.
Программа будет поддерживать NFT от Ethereum, Polygon, Solana, Flow.
В пилотном проекте примет участие ограниченная группа пользователей из США.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Подключив свои кошельки к соцсети Instagram, пользователи смогут подтвердить право собственности на NFT, продемонстрировать их в своих профилях и отметить создателей этих работ.
Напомним, что первый в мире NFT-музей войны собрал более $600 тысяч для украинской армии.